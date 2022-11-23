Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
'Kendi Yolumda' filminin galasına ünlü akını; Cem Yılmaz, Can Bonomo, Beren Saat, Kenan Doğulu... - Magazin haberleri

'Kendi Yolumda' filminin galasına ünlü akını

Oyuncu kadrosunda; Gökhan Özoğuz, Tamer Levent, Gökçe Bahadır, Suzan Aksoy, Okan Çabalar, Erkan Can, Ferit Aktuğ, Hakan Özoğuz, Çağatay Aras ve Tuncer Salman'ın yer aldığı 'Kendi Yolumda' filminin galası dün akşam gerçekleştirilen bir oganizasyon ile yapıldı. Geceye; Cem Yılmaz, Kenan Doğulu, Beren Saat, Can Bonomo, Derya Alabora, Erkan Kolçak Köstendil, Cansu Tosun, Şebnem Dönmez ve Akasya Aslıtürkmen gibi birçok ünlü isim katıldı

Giriş: 23.11.2022 - 13:10 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Yönetmen koltuğuna Ömer Faruk Sorak'ın oturduğu, 25 Kasım'da vizyona girecek olan 'Kendi Yolumda' filminin galası dün akşam gerçekleşti. 

  • Oyuncu kadrosunda; Gökhan Özoğuz, Tamer Levent, Gökçe Bahadır, Suzan Aksoy, Okan Çabalar, Erkan Can, Ferit Aktuğ, Hakan Özoğuz, Çağatay Aras ve Tuncer Salman'ın yer aldığı filmin galasına ise; Cem Yılmaz, Kenan Doğulu, Beren Saat, Yağmur Atacan, Şebnem Dönmez, Pınar Altuğ, Can Bonomo, Levent Can, Derya Alabora, Erkan Kolçak Köstendil, Cansu Tosun, Şükrü Avşar, Ekin Olcayto ve eşi Murat Özcan, Gaye Su Akyol, Can Evrenol, Didem Balçın, İzzet Öz, Ketche, Akasya Aslıtürkmen, Türkü Turan, Gökçe Bahadır’ın eşi Emir Ersoy, Hakan Yonat, yönetmen Ketche, Birol Namoğlu, Derya Beşerler ve Oğuz Çetin gibi bir çok ünlü isim katıldı.

  • Filmin tüm ekibi, gösterim öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yönetmen Ömer Faruk Sorak, karakterlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Aslında buradaki karakterlerin hepsi, adı 'Kendi Yolumda' olan bir filmde, 'Ben de kendi yolumda yürüyorum ya da yürüyeceğim'in kararını veren, bu kararın eşiğinde olan insanları temsil ediyor. O yüzden birlikte çalıştığım bütün oyuncu arkadaşlarım o kadar güzel bir performans çıkardılar ki hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

  • Down sendromlu müzisyen Çağatay Aras'ın filmdeki rolüne de değinen Sorak, filmde 'Ömer Ali' karakterine bir kardeş aradıklarını aktararak, "Sosyal medyada Çağatay ve yetenekleriyle tanıştıktan sonra dedik ki; bu filmde 'Ömer Ali'nin yanında olması gereken en önemli figürlerden biri Çağatay. Sonra filmde Çağatay ile çalışmaya başlayınca gördük ki, karşımızda söyleneni fazlasıyla hayata geçiren, son derece profesyonel bir oyuncu var" şeklinde konuştu.

  • "SAMİMİ BİR FİLM OLDU"

    'Kendi Yolumda'nın başrolünde yer alan Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, filmi 3 yıl önce yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

    Hakikaten hala rüya gibi... Filmin sonunda değerli ağabeylerim, kardeşlerimle beraber çok güzel bir şey yaptık. İnşallah herkes beğenir. Çok samimi, doğruları içinde barındıran, çok direkt bir film oldu. Biraz interval yani gülerken ağlamaya dönebiliyor. Ağladıktan sonra acayip heyecanlanıp tekrar kahkaha atabiliyorsunuz. Böyle bir sakıncası var ama tüm ekibin ellerinden çok güzel bir şey çıktı. Umut ediyorum çok güzel olacak.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.