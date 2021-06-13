Fenomen yarışma Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam oldukça heyecanlı anlar yaşanıyor. Yeni bölümüyle ekranlara gelen yarışmada bu akşam Kendi türünden canlılar tarafından öldürülme oranı en yüksek olanı hangisidir? sorusunun cevabı hakkında en çok arama yapılan konuların başında geliyor...

Kendi türünden canlılar tarafından öldürülme oranı en yüksek olanı hangisidir?

Firavun faresi