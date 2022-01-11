"BU SEFER SENİ SAVUNAMAYACAĞIM"

Kullanıcılardan biri, "Bir düğünde giymek için tamamen iğrenç bir elbise." diye yazarken bir başkası "Bu elbise çok rüküş.... Sanki gelinden daha fazla dikkat çekmek istiyor gibi." yorumunu yaptı.

Bir başka takipçi de "Üzgünüm Kendall, bu kez seni savunamayacağım." diye yazdı.