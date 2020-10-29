"NEFES ALAMIYORMUŞ GİBİ HİSSETTİM"

İlk kriz geçirdiğinde çok korktuğunu söyleyen Jenner, şu ifadeleri kullanmıştı:

Gerçekten nefes alamıyormuş gibi hissettim ve anneme koştum. Ona 'Anne, nefes alamıyormuşum gibi hissediyorum. Bir şeyler yanlış olmalı' dedim. Annem de beni hemen bir grup doktora götürdü.