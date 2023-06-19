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Kenan Nuhut kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü? Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Kenan Nuhut ölüm sebebi nedir?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Kenan Nuhut kimdir, kaç yaşındaydı ve neden vefat etti?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı ve CHP Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut'tan acı haber... Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören 67 yaşındaki Nuhut'un hayatını kaybettiği açıklandı. İşte, siyaset arenasında derin bir üzün yaratan Kenan Nuhut'un hayat hikayesine dair bilgiler...

Giriş: 19.06.2023 - 16:07 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Kenan Nuhut'tan gelen acı haberle sarsıldı. CHP Genel Başkan Başdanışmanı olarak görev yapan Kenan Nuhut, bir süredir boğuştuğu sağlık sorunları nedeniyle 67 yaşında aramızdan ayrıldı. İşte, Nuhut'un biyografisinden satırbaşları...

  • KENAN NUHUT KİMDİR?

    1 Şubat 1956 Çorum (Merkez) doğumlu olan Kenan Nuhut, ilkokul tahsilinden sonra Ortaokul ve Liseyi Ankara’da bitirdi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun oldu. Bulunduğu görevler, Gençlik ve Spor Genel Müdür Yardımcılığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, 2 dönem Halter Federasyonu Başkanlığı ve Avrupa Halter Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi üyeliği yaptı. Federasyon başkanlığı döneminde milli takım sporcuları, Avrupa ve dünya organizasyonlarında sayısız rekorlara ve şampiyonluklara imza atmışlardır. 2004 Atina olimpiyatlarında 3 altın 1 bronz madalya ile birlikte bir kadın sporcumuzun (Nurcan Taylan), Olimpiyat şampiyonluğu, Türk Milletine bir ilki yaşatmıştır. 

  • Uluslararası başarılarından dolayı Kenan Nuhut’a (IWF) Dünya Halter Federasyonunca nişan verilmiştir. Ankara Çorumlular Birliği kurucu üyesi olup uzun süre başkanlığını da yapmıştır. Ankara Çorumlu Dernekler Federasyonu ve ÇORSİAD kurucu üyeliği yapmıştır. 30 Mart 2014 Yerel Seçiminde CHP’den Çorum Belediye Başkan Adayı olmuştur. 24 Haziran 2018 yılında yapılan 27. dönem Milletvekilliği genel seçiminlerinde CHP Ankara Milletvekili adayı olmuştur. Kenan Nuhut CHP Genel Başkan Başdanışmanı görevini yürütmekteydi.

  • KENAN NUHUT'UN ÖZEL HAYATI

    Kenan Nuhut, İlkokul tahsilinden sonra Ortaokul ve Liseyi Ankara’da bitirdi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun oldu. İyi derecede Almanca ve orta derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

  • KENAN NUHUT'UN CENAZESİ NEREDE VE NE ZAMAN DEFNEDİLECEK?

    Kenan Nuhut’un cenazesinin yarın (20 Haziran Salı) ikindi namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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