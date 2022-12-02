"BU NASIL VİCDANDIR?"
Sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen İmirzalıoğlu'na Konya'da hayvanlara yönelik şiddet görüntüleri hatırlatıldı.
Yaşananlara tepki gösteren Kenan İmirzalıoğlu, "Ne diyeyim, nasıl bir vicdandır? Biz ne zaman uzaklaştık bu kadar insanlıktan, vicdanımızdan? Bir de ben köy çocuğuyum. Kediyle, köpekle, inekle, koyunla köyde doğdum, büyüdüm. İnsanlar nasıl bağlantı kuramıyorlar? Bu kadar hayvanın içerisinde yaşarken anlayamıyorum. Yüreğimiz sızlıyor, canımız sıkılıyor, üzülüyoruz. Kötü etkiliyor böyle şeyler. Bir taraftan da çok yardım eden hayvanlar için canını dişine takan insanlar var. Ben yürüyüş yaparken görüyorum, bütün hayvanları tek tek besliyorlar. O yüzden hep negatifleri düşünüp, ensemizi karartmayalım" dedi.
Emirgan'da oturduğu evin önünde kedi kulübelerinin olduğu hatırlatılan ünlü oyuncu, "Elimizden geldiği kadar kollamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.