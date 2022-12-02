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Kenan İmirzalıoğlu'ndan tepki: Bu nasıl vicdandır? - Magazin haberleri

Kenan İmirzalıoğlu: Bu nasıl vicdandır?

Kenan İmirzalıoğlu, Konya'da hayvanlara yönelik şiddet görüntülerinin kendisine hatırlatılması üzerine açıklamalarda bulundu. Yaşanan olaylara tepki gösteren ünlü oyuncu, "Ne diyeyim, nasıl bir vicdandır? Biz ne zaman uzaklaştık bu kadar insanlıktan, vicdanımızdan? Bir de ben köy çocuğuyum. Kediyle, köpekle, inekle, koyunla köyde doğdum, büyüdüm. İnsanlar nasıl bağlantı kuramıyorlar?" dedi

Giriş: 02.12.2022 - 11:38 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Kenan İmirzalıoğlu, Etiler'deki bir kuaförden çıkarken görüntülendi.

  • "BU NASIL VİCDANDIR?"

    Sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen İmirzalıoğlu'na Konya'da hayvanlara yönelik şiddet görüntüleri hatırlatıldı.

    Yaşananlara tepki gösteren Kenan İmirzalıoğlu, "Ne diyeyim, nasıl bir vicdandır? Biz ne zaman uzaklaştık bu kadar insanlıktan, vicdanımızdan? Bir de ben köy çocuğuyum. Kediyle, köpekle, inekle, koyunla köyde doğdum, büyüdüm. İnsanlar nasıl bağlantı kuramıyorlar? Bu kadar hayvanın içerisinde yaşarken anlayamıyorum. Yüreğimiz sızlıyor, canımız sıkılıyor, üzülüyoruz. Kötü etkiliyor böyle şeyler. Bir taraftan da çok yardım eden hayvanlar için canını dişine takan insanlar var. Ben yürüyüş yaparken görüyorum, bütün hayvanları tek tek besliyorlar. O yüzden hep negatifleri düşünüp, ensemizi karartmayalım" dedi.

    Emirgan'da oturduğu evin önünde kedi kulübelerinin olduğu hatırlatılan ünlü oyuncu, "Elimizden geldiği kadar kollamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

  • "KÖYDE BÜYÜDÜM"

    Köyde büyüdüğünü söyleyen Kenan İmirzalıoğlu'na, "O günleri özlüyor musunuz?" sorusu yöneltildi. İmirzalıoğlu, "Yine gidiyorum köye. Özlem duysam da gidiyorum... O artık nostalji, çocuklukta kaldı artık. 'Çocukluğu özlüyor musun?' gibi bir durum olur" ifadelerini kullandı.

    İmirzalıoğlu, muhabirlerin, "Çocuklarınızın sizin büyüdüğünüz gibi büyümesini istemez misiniz?" sorusuna, "İsterim tabii, istemez miyim? Ben mümkün olduğu kadarıyla da öyle yapmaya çalışıyorum. O yüzden de küçük bir yere domatesi, biberi ekip, Lalin oradan kopartsın diye uğraşıyorum. Benim çocuklukta yaşadığım şeyleri birebir ona yaşatmaya çalışıyorum. Köye sık götürmeye çalışıyorum ki, orada bütün hayvanları görsün, kendi doğasını da görsün. Kapalı bir yerde değil de, mümkün olduğu kadar onlara yaşatmaya çalışıyorum" dedi.

  • Sosyal medyada hayranlarının "Özlem bitsin" sözlerinin hatırlatılması üzerine tebessüm eden ünlü oyuncu, "Sağ olsunlar, çok teşekkür ederim. İnşallah onların özlemine değecek bir projeyle karşılarına çıkmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

  • "İÇİME SİNMEYİNCE OLMAZ"

    Kenan İmirzalıoğlu, "İnce eleyip, sık mı dokuyorsunuz?" sorusuna, "Tabii ki ama içimize sinmedi mi, kendi oynayacağımız hikayeyi sevmedim mi, dört elle sarılmadım mı, olmaz ki... Evet, işin sonunda para kazanıyoruz ama önce işin kendisi tam olmalı ki, ondan sonra..." şeklinde cevap verdi.

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