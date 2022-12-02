"KÖYDE BÜYÜDÜM"

Köyde büyüdüğünü söyleyen Kenan İmirzalıoğlu'na, "O günleri özlüyor musunuz?" sorusu yöneltildi. İmirzalıoğlu, "Yine gidiyorum köye. Özlem duysam da gidiyorum... O artık nostalji, çocuklukta kaldı artık. 'Çocukluğu özlüyor musun?' gibi bir durum olur" ifadelerini kullandı.

İmirzalıoğlu, muhabirlerin, "Çocuklarınızın sizin büyüdüğünüz gibi büyümesini istemez misiniz?" sorusuna, "İsterim tabii, istemez miyim? Ben mümkün olduğu kadarıyla da öyle yapmaya çalışıyorum. O yüzden de küçük bir yere domatesi, biberi ekip, Lalin oradan kopartsın diye uğraşıyorum. Benim çocuklukta yaşadığım şeyleri birebir ona yaşatmaya çalışıyorum. Köye sık götürmeye çalışıyorum ki, orada bütün hayvanları görsün, kendi doğasını da görsün. Kapalı bir yerde değil de, mümkün olduğu kadar onlara yaşatmaya çalışıyorum" dedi.