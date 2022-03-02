"CÜNEYT ARKIN BÜYÜK BİR DEĞER"

Daha sonra İmirzalıoğlu'na usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın "Recep İvedik' rolünü dünyayı versen oynamazdım. Ya da bir eşcinseli veya bir kadını oynamam. Yaptığın işin sana yakışması lazım. Biz Anadolu çocuğuyuz." sözleri hatırlatıldı.

Arkın'ın büyük bir değer olduğunu ifade eden İmirzalıoğlu, "Saygı duyarım. Herkesin düşüncesi kendisini bağlar. Tamamen iş senaryoya bağlı, içimizdeki insanı duyguyu ne kadar ortaya çıkartacağına bağlı. O yüzden önden bir takım olurlar ya da olmazlar ortaya koymak ne kadar doğru bilmiyorum. Proje proje değerlendirmek lazım." diye konuştu.