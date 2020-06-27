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Türkiye'de bir ilk olarak Kerki Solfej'in İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi-Yenikapı'da düzenlediği arabalı konsere Kenan Doğulu, kendi 1962 model Cadillac'ıyla gelerek seyircilerine sürpriz yaptı.

Doğulu'nun prodüktörlüğünü yaptığı ve bu yaz yayınlanacak albümünün yeni şarkılarını ilk kez seslendiren Duygu Soylu ise sanatçıdan önce sahne aldı. Koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeye uygun bir şekilde gerçekleştirilen konserde Doğulu, dinleyicileri ile arasındaki mesafeyi şarkılarıyla doldurdu. Tüm konser boyunca seyirciler Doğulu'ya korna ve selektörleriyle eşlik etti.

İki buçuk saat sahnede kalan Kenan Doğulu, konser sırasında alana ilk gelen arabayı sürpriz bir şekilde anons ederek maskeli bir şekilde birlikte selfie çekmek için sahneye davet etti. Sosyal medyadan en çok istek alan "Aklım Karıştı" şarkısı ise repartuvara eklenerek çalındı.

Kenan Doğulu, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

Hepimizi çok üzen ve yoran bir süreçten geçtik. Neyse ki o günler yavaş yavaş geride kalıyor. Türkiye'nin ilk arabalı konserinde, uzun bir aradan sonra sahne almak benim için tam anlamıyla kavuşma anıydı, müziğe ve sevenlerime... O kadar özlemiştim ki sahnede olmayı, onlarla birlikte şarkılar söylemeyi, gerçekten kelimelerle anlatılamayacak bir buluşma anıydı. Böyle bir ortam ve tarihi anda sahnede olmak çok heyecan vericiydi. Normalleşme sürecinde hepimize umut ve moral olan bu konser, müziğin hayatlarımızdaki yerini, verdiğini enerjiyi, mutluluğu, huzuru bir kez daha gözler önüne serdi. Müzik sektörüne ve geleceğe bir ışık oldu.

Arabalı konserde bireylerin kontrollü bir şekilde eğlenebilmesini amaçlandı. Kenan Doğulu, bu proje ile uzun zamandır hepimizin özlediği duyguları tekrar yaşattı.

Kenan Doğulu'ya sahnede tuşlu çalgılarda Mustafa Haybat, davulda Nedim Ruacan, perküsyonda Abbas Karacan, bas gitarda Orhan Deniz, elektro gitarda Gökay Semercioğlu, vokallerde Duygu Soylu ile Sinem Yalçınkaya, trompette Tolga Bilgin, trombonda Ziya Arman ve saksafonda Serkan Altınok eşlik etti.

Öte yandan başarılı sanatçıyı izlemeye gelenler arasında; Canan Doğulu-Emre Özdemir, Zeynep Koçak, Elif Buse Doğan, Başak Gümülcinelioğlu- Ali Korur, Bestemsu Özdemir-Cem Aydın, Ömür Gedik, Tayga Gedik Akınal, Mete Akınal gibi ünlü isimler de yer aldı.