46 yaşındaki Kenan Doğulu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Kardeşlerim; biz bir açıklama yapmadan bu haberlerin hiçbirine, hiçbir zaman inanmayın. Lütfen, lütfen! Biz de yoruluyoruz, siz de yoruluyorsunuz. İnsanlar üzülüyor bu haberlere, lütfen.