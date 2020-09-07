Geçtiğimiz yıl evliliklerinde kriz yaşayan Beren Saat ile Kenan Doğulu aralarında buzları eritmişti.

Beren Saat önceki akşam eşinin şarkılarında eğlendi.

Eşi Kenan Doğulu'nun şarkılarında dans eden Saat'in o anları kameralara yansıdı.