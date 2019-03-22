Kenan Doğulu, sosyal medyada Benimle Kal şarkısını söylerken çekilen bir videoyu paylaştı. Doğulu'nun hikayesinde paylaştığı şarkı, 'Beren Saat'e gönderme yapıyor' şeklinde yorumlandı.

Doğulu'nun paylaştığı şarkının sözleri ise şöyle:



Sen gittin ya bir parçam gitti



Söktüler sanki yarımı



Henüz dur bile diyemeden



Topladım gözyaşlarımı



Benimle kal



Yine benimle ol yanımda kal



Şimdi kopart…