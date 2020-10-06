"BİR ÇOCUK GELİR VE DÜNYAYI DEĞİŞTİRİR"

Kardeşi ve ailesinin fotoğrafını yayınlayan Doğulu, gönderisine şu notu düştü:

Aren gelmiş, hoş gelmiş... Bir çocuk gelir ve dünyayı değiştirir! Can’a can katar ve çığ gibi büyür enerji... Mutluluktan ağlamayı hatırlatır. Umutlandırınca istemsiz, ışık olur ferahlatır.

Daha hiçbir şey yapmadan tarifsiz sevdirir kendini. Sonra ağzından bir laf çıkar 'Baba, anne, dede, büyükanne, teyze, hala, abla, ağabey...’ hayatı durdurur... Bilirsin ki bir yaren gelmiştir gönlüne.

Sonsuz bir ilişki başlar ve artık ‘O’ iyi ki vardır. Bilesin ki ‘Aren’ gelmiştir dünyama. Müjdem olsun gönülden bağlı dostuma. Canım Canan’ım ve aslan kardeşim Emre'ciğime teşekkürler ve tebrikler.

Bütün ailemiz, seven ve sahip çıkan bütün dostlarımızın gözü aydın olsun. Aren bebek sağlıklı, mutlu, iyi ve duyarlı bir insan olsun.