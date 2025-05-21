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        Haberler Sağlık Kemiğe implante edilen cihazla yeniden duymaya başladı | Sağlık Haberleri

        Kemiğe implante edilen cihazla yeniden duymaya başladı

        Her iki kulağından kolesteatom (orta kulak iltihabı) sebebiyle geçirdiği cerrahi operasyonlar sonucunda işitme problemi yaşayan hasta kemiğe implante edilebilir cihazla yeniden duymaya başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 13:58 Güncelleme: 21.05.2025 - 13:58
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        Kemiğe implante edilen cihazla yeniden duymaya başladı
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        Her iki kulağından kolesteatom (orta kulak iltihabı) sebebiyle geçirdiği cerrahi operasyonlar sonucunda işitme problemi yaşayan hasta kemiğe implante edilebilir cihazla yeniden duymaya başladı.

        Boluda yaşayan 53 yaşındaki Cemil Çiller, 2009 ve 2024 yıllarında kolestatomun temizlenmesi amacıyla iki kulağından ameliyat geçirdi.

        Çiller, kulaklarının temizlenmesi sonrası hastalıktan kurtuldu ancak duyma problemi yaşamaya başladı.

        Bunun üzerine Çiller, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümüne başvurdu.

        Yapılan tetkiklerin ardından hastaya kemiğe implante edilebilir işitme cihazı takılmasına karar verildi.

        Başarılı geçen 45 dakikalık operasyonun ardından hasta, kemiğe implante edilebilir işitme cihazıyla yeniden duymaya başladı.

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        "HASTAMIZ BAŞARILI BİR AMELİYAT GEÇİRDİ"

        Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümünden Prof. Dr. Mine Zahide Yazıcı, hastanın daha önce iki kez ciddi kulak cerrahisi geçirdiğini, bunun sonrasında kulaktaki iltihap temizlendiğini ancak duyma problemi ortaya çıktığını söyledi.

        Bunun üzerine hastaya yönelik bu kez duyma problemine uygun bir rehabilitasyon yöntemi bulmaya çalışıldığını belirten Yazıcı, bazı hastaların klasik işitme cihazlarından fayda gördüğünü ancak bazı durumlarda cerrahinin türüne göre alternatif işitme rehabilitasyon yöntemlerine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

        Prof. Dr. Yazıcı, tetkikler sonucunda kemiğe implante edilen işitme cihazlarının hasta için uygun olduğuna karar verdiklerini dile getirdi.

        Cihazın cerrahi olarak uygulanmasına geçmeden önce, hastaya cihazın sağlayacağı işitme düzeyini belirlemenin önemli olduğunu, bu amaçla "soft bant" adı verilen ve cihazın geçici olarak kafa bandıyla takılmasını sağlayan bir yöntemle önce testleri yaptıklarını belirten Yazıcı, "Sonuç yüz güldürücü olunca hastamıza bu cerrahiyi uygulamaya karar verdik. Hastamız başarılı bir ameliyat geçirdi ve yeniden duymaya başladı. Bu ameliyatın yaygınlaştırılması gerekiyor. Aslında tüm meslektaşlarımın yapabileceği, 45 dakikada tamamlanan bir ameliyat. Fakat hastamız yeniden doğmuş gibi oluyor. Kaybettiği duyma yetisini tekrar kazandırmış oluyoruz. Böylece hastamızı tekrar topluma kazandırmış oluyoruz" diye konuştu.

        "KEMİĞE İMPLANTE CİHAZLARDA DA EN BÜYÜK BARİYER KOZMETİK DURUM"

        Prof. Dr. Yazıcı, hastanın cihazla ilk deneyiminin olumlu olduğunu ancak alışma süreci gerektiğini anlattı.

        Hastanın halinden çok memnun olduğunu aktaran Yazıcı, "Sonuçta alışma süreci var. Bu cihazların dışarıdan görünür olması toplumda yaygınlaşmasının önündeki en büyük engellerden biri. Klasik işitme cihazı takma konusunda da toplumumuzda bir ön yargı var. Kemiğe implant cihazlarda da en büyük bariyer kozmetik durum. Hasta çevresindekilerin ne diyeceğini düşünüyor" ifadelerini kullandı.

        Prof. Dr. Yazıcı, cihazın maliyetinin ortalama 3 bin 500 avro olduğunu ancak devletin sunduğu sağlık uygulama tebliği kapsamında uygun şartları sağlayan hastalara bu cihazın ve ameliyatın ücretsiz olarak sağlanabildiğini kaydetti.

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