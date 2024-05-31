Kemanın iki büyük ismi anılıyor

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CRR Türk Müziği Topluluğu, 1 Haziran Cumartesi günü saat 13.00'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda müzikseverlerle buluşacak. Kemanın iki büyük ismi Cevdet Çağla (1900-1988) ve Emin Ongan (1906-1985)’ın anılacağı Yüzyılın Yüzleri başlıklı konserde, keman icracısı olmalarının yanı sıra, dönemin ve günümüzün sevilen eserlerine imza atmış bestekârların çeşitli formlardaki sözlü ve saz eserleri solo ve koro olarak icra edilecek. Şef ve tanbur sanatçısı Hakan Talu'nun yöneteceği konserin misafir solisti ise, günümüzün başarılı ses sanatçısı Sezen Cin Özdemir olacak.

REKLAM Hakan Talu Türk müziğinin en saygın keman virtüözlerinden kabul edilen Cevdet Çağla ve Emin Ongan yetenekli icracılar olmalarının ötesinde, duygusal derinlik ve zengin melodik yapılarla dolu besteleriyle klasik Türk müziğine katkılarda bulunmuş iki isim. Sezen Cin Özdemir CRR’de Yüzyılın Yüzleri konser serisi kapsamında Çağla ve Ongan anısına gerçekleşecek konserin repertuvarındaki bazı eserler şu şekilde: Cevdet Çağla’dan Nur Salkımı, Baharda Bu Yıl Melal Var, Kaçıncı Faslı Bahar; Emin Ongan’dan Sen Benim Gönlümde Açan Son Güldün, Leblerinde Kıvrılan Bir Goncanın Al Rengi Var, Hasretle Yanan Kalbimde.

Konser biletleri CRR gişesi ve Biletix’te satışa çıktı.