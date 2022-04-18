37 yaşındaki oyuncu, ilkokulda çekilen fotoğrafını yayınladı. Kemal Uçar, gönderisine, "Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırık, alnımın sağ üst tarafı yaralıydı. Düğmemi koparmıştım... Önlüğüm lekeli, önümdeki defter, kalem ve abaküs bana ait değil. Hayatın bana ne getireceğini bilmiyorum. En önemlisi bütün bunlar pek de umrumda değil. Ama ne zaman bu fotoğrafa baksam, 'Bu çocuğu daha fazla mutlu edebilirdim' diyerek düşünmekten kendimi alamıyorum. Geçenlerde Eda Abat 'Onu mutlu edecek zamanın hala var' dedi. Umarım öyledir..." ifadelerini not düştü.