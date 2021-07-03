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Kemal Sunal vefatının 21. yıl dönümünde anılıyor!

Ardında bıraktığı "Süt Kardeşler", "Hababam Sınıfı", "Tosun Paşa", "Sahte Kabadayı" ve "Kapıcılar Kralı" gibi filmlerin yanı sıra gülüşüyle de hafızalarda yer edinen Kemal Sunal'ın vefatının üzerinden 21 yıl geçti

03.07.2021 - 12:18 | Güncelleme: MAGAZİN

  • 3 Temmuz 2000'de hayatını kaybeden Kemal Sunal, vefatının 21. yıl dönümünde anılıyor. Sunal'ın sevenleri, usta sanatçının Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan kabristanında buluştu. Ali Sunal, Gül Sunal, Ezo Sunal Öztüyen ve Nazlı Kurbanzade Sunal dua etti. Pek çok kişinin katıldığı anma töreninde oyuncu İlyas Salman da bulundu.

  • "YOKLUĞUNA ALIŞAMIYORUZ"

    Kemal Sunal'ın eşi Günal Sunal, sosyal medya hesabından "Kemal'im... Küçük ailemiz büyüdü, genişledi. Gelinimiz, damadımız var. Narin'imiz, Nova'mız çok tatlı. Üçüncü torunumuz yakında bizimle olacak... Dünürlerimiz var. Kocaman bir aile olduk seni sevenlerle... Ama sana olan özlem öyle çok, öyle yakıcı ki yokluğuna bir türlü alışamıyoruz..." mesajını paylaştı.

  • "SADECE BUGÜN DEĞİL, HER GÜN..."

    Usta sanatçının kızı Ezo Sunal ise, "Türkiye'nin biricik sevgilisi, gülen yüzü, bizim biricik babamız... Yeni çekilmiş fotoğraflarımız olsun onları paylaşalım çok isterdim ama bin kere görülmüş olsa da ne filmlerine ne fotoğraflarına beğeni azalmıyor. 21 yıl sonra bile artan sevgi ve saygı... Sevenleri olarak, sadece sevenleri demek zayıf kalıyor çünkü öyle güzel bir sevgiki büyük ailemiz demek istiyorum. Söz verdiğiniz gibi unutmadınız, unutturmadınız. Sadece bugün değil her gün hatırlanmak, sevilmek, ne güzel... Hadi birlikte gülümseyerek analım bugün Kemal Sunal'ımızı... Yorumlara en sevdiğiniz repliğini yazın, birlikte okuyalım, sahneyi hatırlayıp gülümseyelim." dedi.

  • NEŞESİYLE TÜRK HALKINI GÜLDÜRDÜ

    Türk sinemasında bugün bile çok izlenen yapımlarda başrol oynayan Ali Kemal Sunal, Malatyalı Mustafa Sunal ile Saime Hanım'ın ilk çocuğu olarak 11 Kasım 1944'te İstanbul Küçükpazar'da hayata "merhaba" dedi. Daha sonra Sunal'ın Cemil ve Cengiz adı verilen iki kardeşi daha dünyaya geldi.

    Saime Sunal, yapılan bir röportajda oğlunun içine kapanık ve son derece sessiz bir kişiliği olduğunu anlatarak, "O kadar içine kapanıktı ki sıkıntısını, üzüntüsünü belli etmiyordu. Keşke belirtseydi, keşke kavga etseydi de o kadar kapalı olmasaydı." ifadelerini kullanmıştı.

  • Kemal Sunal, ilk öğrenimini Mimar Sinan İlkokulu'nda, liseyi ise 11 yılda bitirdiği Vefa Lisesi'nde tamamladı. Henüz lisedeyken tiyatroya ilgi duymaya başlayan sanatçının yeteneğini, felsefe öğretmeni Belkıs Balkır fark etti. "Sen oyuncu olmalısın" diyen Belkıs öğretmen, Sunal'ın babasını ikna ettikten sonra, usta oyuncuyu Kenter Tiyatrosu'na götürerek, Müşfik Kenter ile tanıştırdı.

    Dar gelirli bir ailenin çocuğu olarak zorlu şartlar altında çocukluk ve gençlik dönemini geçiren Sunal, bir röportajında "İşte o yokluklar Kemal Sunal'ı yarattı." ifadelerini kullanmıştı.

    Sanatçı, henüz tiyatro ve sinemaya adım atmadan önce elektrikçi çıraklığı yaptı, üniversite öğrenimi sırasında ve sonrasında ise Emayetaş Fabrikası'nda çalıştı.

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