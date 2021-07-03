Kemal Sunal vefatının 21. yıl dönümünde anılıyor!

"SADECE BUGÜN DEĞİL, HER GÜN..."

Usta sanatçının kızı Ezo Sunal ise, "Türkiye'nin biricik sevgilisi, gülen yüzü, bizim biricik babamız... Yeni çekilmiş fotoğraflarımız olsun onları paylaşalım çok isterdim ama bin kere görülmüş olsa da ne filmlerine ne fotoğraflarına beğeni azalmıyor. 21 yıl sonra bile artan sevgi ve saygı... Sevenleri olarak, sadece sevenleri demek zayıf kalıyor çünkü öyle güzel bir sevgiki büyük ailemiz demek istiyorum. Söz verdiğiniz gibi unutmadınız, unutturmadınız. Sadece bugün değil her gün hatırlanmak, sevilmek, ne güzel... Hadi birlikte gülümseyerek analım bugün Kemal Sunal'ımızı... Yorumlara en sevdiğiniz repliğini yazın, birlikte okuyalım, sahneyi hatırlayıp gülümseyelim." dedi.