Kemal Sunal Müzesi için hazırlıklar sürüyor

Kemal Sunal'ın adı, evinin bitişiğindeki Göztepe Parkı’ndaki müzede yaşayacak. Eşi Gül Sunal’ın 23 yıldır hayalini kurduğu Kemal Sunal Müzesi’ni İstanbul Büyükşehir Belediyesi hayata geçiriyor.

2000'de hayatını kaybeden Kemal Sunal'ın hatıralarına ev sahipliği yapacak olan müzenin hazırlıkları devam ederken Gül Sunal merhum eşinin evden müzeye gönderilen eşyalarını sosyal medya hesabından paylaştı.

"KEMAL EVİMİZDEN TEMELLİ GİDİYOR"

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Gül Sunal, paylaşımına "Kemal, evimizden temelli gidiyor. Canım Sunay Akın ve Ekrem İmamoğlu Bey'in mükemmel projesi olan Göztepe Parkı’ndaki Kemal Sunal Müzesi için yıllardır seve seve baktığımız eşyaları ölümsüzlüğe gidiyor. Elbette çok güzel bir sebeple ayrılıyoruz ama evden tamamen gidiyor gibi bir hisse kapıldım. Artık sevenlerine emanet" notunu düştü.