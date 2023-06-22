Kemal Sunal'ın ailesi, 1970 ve 1990'lı yıllarda ünlü oyuncunun rol aldığı 45 adet filminin, sinema gösterimi dışında yayınlanmasına ilişkin 3 ayrı firmaya 'telif hakkı' davası açtı. Sunal ailesi açtığı davada Kemal Sunal’ın oynadığı filmler yıllarca çeşitli televizyon kanallarına ve birçok dijital kanala satıldığını, bu filmlerin sayısız kez yayınlandığını, davalı şirketin ciddi maddi gelir elde ettiği halde kendilerine herhangi bir telif ödenmediği iddia edildi.

DAVA REDDEDİLDİ

Sunal ailesinin açtığı dava 6. İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Davalı şirketler yaptıkları savunmada davaya konu filmlerin en eskisinin 1975, en yenisinin ise 1990 yılı yapımı olduğunu, 1995'ten önce yapılan filmlerle ilgili kanunda herhangi bir düzenleme olmadığını belirterek davanın reddini istedi. Mahkemede bu yönden karar vererek filmlerin sinema dışındaki gösterimi satışlara dayalı tazminat talep edilemeyeceğini belirterek davanın reddine karar verdi.

İSTİNAF ‘TELİF HAKKI’NA KISMEN 'EVET' DEDİ

İlk mahkemede red kararının verilmesi üzerine dosya İstinaf Mahkemesi'ne taşındı. Bölge mahkemesi ise verilen red kararına karşı Kemal Sunal filmleriyle ilgili istenen ‘telif hakkı’ davasını kısmen kabul edilmesine karar verdi. Verdiği kararda, filmlerin çekildiği dönem ile şimdiki dönem arasında farklılık olduğunu, şimdiki dönemde filmlerin sadece sinemalarda oynatılmadığını, birçok dijital mecralarda da oynatıldığını dikkat çekti. Mahkeme ayrıca, 70 yıllık zaman aşımı süresine şöyle değinilerek, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 27. maddesi değiştirilerek yirmi yıl olan koruma süresinin eser sahibi veya komşu hak sahibinin hayatı boyu ve ölümünden sonra yetmiş yıl olarak uzatıldığı belirtildi.

YARGITAY BOZDU İSTİNAF MAHKESİ DİRENDİ

Bölge Mahkemesi’nin ‘kısmen’ bozma kararı üzerine dosya Yargıtay’a taşındı. Yargıtay, davayı Sunal ailesinin aleyhine bozdu. Yargıtay Yerel Mahkemeyi haklı buldu. Yargıtay’ın bu kararı üzerine Bölge Mahkemesi verdiği ‘telif hakkı’nın ‘Kısmen kabulü’ kararında direndi. Bölge Mahkemesi kararından vazgeçmeyince, mahkemeler arasında uyuşmazlık meydana geldi. Bunun üzerine dosya en üst mahkeme olan Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’na taşındı.

GENEL KURUL ‘KISMEN KABULÜ’ UYGUN BULDU

Yaşanan bu uyuşmazlık üzerine dava Yargıtay Hukuk Genel Kurul’da görülmeye başlandı. Davayı inceleyen Genel Kurul, kararını verdi. Genel Kurul, Bölge Mahkemesi’nin verdiği 'kısmen kabulü' kararını doğru olduğunu belirterek ‘telif hakkı’ davasının kısmen kabul edilmesi kararını verdi.