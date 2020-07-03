Oyunculuk kariyerine 1966'da Kenter Tiyatrosu'nun 'Fadik Kız' adlı oyunuyla başlayan Kemal Sunal, 1972'de Ertem Eğilmez'in 'Tatlı Dillim' adlı filmiyle 'Şaban' olarak özdeşleşeceği sinemaya geçti.

1977'de 'Kapıcılar Kralı' ile Antalya Film Festivali'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazanan Kemal Sunal, 1988'de aynı festivalde 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' aldı. Sunal, 1989'da 'Düttürü Dünya' ile Ankara Film Festivali'nde ''En İyi Erkek Oyuncu' ödülüne layık görüldü.