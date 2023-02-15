Gül Sunal, ayrıca "Sadece Antalya değil, Ayvalık, Marmaris, Çeşme gibi bir çok yerde siteler yapılırken 1-2 villa teklif ettiler 80'li yıllarda... Bu ara gündeme gelmiş.. Tekrar söylüyorum aylar önce anlatmıştım, 'Kemal Hadi Gel Bi Kahve İçelim' adlı YouTube kanalımda" ifadelerini kullandı.

Kemal Sunal ile Gül Sunal'ın bu diyaloğu sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında yer aldı.