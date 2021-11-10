Uçakta tatsız pişti: Bu kadın belasını arıyor!

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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Kemal Gülman ile sevgilisi Eda Cideli, iş insanının boşanma aşamasındaki eşi Feryal Gülman'la pişti oldu. Önceki gün sevgilisiyle Fransa'nın Nice şehrine seyahat ederken Feryal Gülman ile aynı uçakta denk gelen Cideli, iniş sonrası sorulardan kaçtı.

"BU KADIN BELASINI ARIYOR!"

Basın mensuplarıyla sohbet eden Kemal Gülman, "Bu kadın belasını arıyor!" derken, Feryal Gülman ise, "Uçakta gördüm, şaşırdım. Boşanma sürecimiz devam ediyor." açıklamasını yaptı.

AŞIKLAR TRAFİKTE

İlk kez geçtiğimiz Ağustos ayında Bodrum'da öpüşürken görüntülenen Kemal Gülman ile Eda Cideli, uzun bir aradan sonra İstanbul'da objektiflere takılmıştı.

Yeniköy'de görüntülenen çift, tanınmamak için araç içinde maskelerini takıp, güneşlikleri indirmişti. Karaköy'e kadar durmadan giden ikili, yoğun trafiğe yakalanınca gazetecilerden kaçamamıştı. Eda Cideli, bir anda patlayan flaşları görünce şaşkınlığını gizleyememişti.

Feryal Gülman ile 7 yıldır süren boşanma davası devam eden iş insanı, objektiflere sadece gülümsemekle yetinmişti. Feryal Gülman'ın, Kemal Gülman'ın sevgilisi ile İstanbul turu atmasına ne tepki geleceği merak konusu olmuştu.

"ONURUMUN KIRILDIĞI GÖRÜNTÜLER İLE GÜNE UYANDIM"

Feryal Gülman, boşanma aşamasında olduğu eşi Kemal Gülman'ın Bodrum'da sevgilisiyle öpüşürken görüntülenmesinden sonra şu açıklamayı yapmıştı:

7 yıllık eşim Kemal Gülman ile sancılı şekilde devam eden boşanma sürecimde dün sabah aile değerlerimizin kabul edemeyeceği, evlatlarımızın dahi görmemesini isteyeceğimiz şahsen de onurumun kırıldığı görüntüler ile güne uyandım.

Ne yazık ki bu görüntüler boşanmaya karar verdiğim süreçte yaşadığım acıları tazeledi, bir anne ve eş olarak yeniden ve derinden yaraladı. O zaman ve bugün de tam da sizlerin şahit olduğunuz bu yaşananlar sebebiyle bu kararı almak zorunda kalmıştım. Bir kadın olarak yaşadığım travmalar, 17 yaşında evladıma rağmen 22 yılı aşan evliliğimi bitirmemi zaruri kılan bu kararı almak tabii ki benim için de kolay olmadı ama kadınlık gururum, evladımı koruma hassasiyetim ile yüreğime sessizce akıttığım gözyaşlarıma sebep olan bu görüntülere siz sevgili dostlarımın, annelerin ve eşlerin de şahit olmasına ayrıca üzüldüm.

7 yıldır devam eden mahkemeler ise son derece yıpratıcı ve maalesef halen devam ediyor. Yaşadıklarımın hiçbir kadının yaşamasını istemem. Haklı olmak, haklı olduğunu bilmek, inanın yetmiyor. Bu süreçte evlilik birliği devam ettiği için eşlerin birbirine sadakatsizliği ne ahlak, ne hukuk ne de vicdanlarımız kabul etmez. Ancak kendisi yurt dışında tüm ahlaka aykırı, yuvanın birliğini bozmaya yönelik davranışlarına "gözlerden uzak" devam ederken, pandemi dolayısı ile Türkiye'de kalmak zorunda olduğu için bu görüntüler basına yansımıştır.

Son günlerde kadına şiddetin bu kadar yaygınlaştığı toplumumuzda yaşadığımız manevi şiddetin de son bulmasını temenni ediyorum.