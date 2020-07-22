TV 8 kanalında yayınlanan Doya Doya Moda isimli moda yarışması programında jüri üyesi olan Kemal Doğulu’nun hayatı yaptığı açıklamalardan dolayı merak konusu oluyor. Programda sıkça kendi hayatından örnekler veren ve aydınlatıcı bilgiler paylaşan Kemal Doğulu, Doya Doya Moda yarışmacılarının zaman zaman saçlarını da şekillendirmeyi seviyor. Peki, daha önce moda programlarının jüri üyeliğini yapan Kemal Doğulu kimdir? Kemal doğulunun mesleği nedir? Kemal Doğulu aslen nereli? Kemal Doğulunun Kardeşleri kim? İşte Doya Doya Moda jüri üyesi Kemal Doğulu’nun hayatı ile ilgili merak edilenler.

Kuaför, fotografçı, pop ve elektronik müzik şarkıcısı olan Kemal Doğulu, 14 Ekim 1979 tarihinde Mersin’de dünyaya gözlerini açtı. Annesi Nur Doğulu babası Rasim Doğulu’dur. Beşkardeşin en büyüğü olan Kemal Doğulu, Kadir Doğulu, Asuman Doğulu, Deniz Doğulu, Mehmet Doğulunun kardeşlerin en büyük abileridir. Henüz 12 yaşındayken babalarının çalışmak için ABD’ye gitmesiyle birlikte Kemal Doğulu’da Mersin’de kuaför olan kuzeninin yanında çırak olarak iş hayatına başlamış oldu. Hayalindeki gibi bir kadın kuaförü olmak isteyen Kemal Doğulu’nun ilk müşterisi ise kız kardeşi olmuştu.

Amcasının isteği ve yönlendirmesi ile İmam Hatip’e kaydını yaptıran Kemal Doğulu, Arapça ve Kur’an derslerinde pek başarılı olamadı. Bunun üzerine ailesinden gizli olarak Anadolu Lisesi sınavlarına girdi ve bilgisayar bölümünü kazanarak İmam Hatip’ten ayrıldı. Lise eğitimini bitirdikten sonra Şanlıurfa, Harran Üniversitesi‘nde Pazarlama Bölümü’nü kazandı. Babasının yanına Amerika’ya çalışmaya gitmek istediği için vize işlemlerini yaptırmak amacı ile İstanbul’a gelen Kemal Doğulu, burada kuzeni Zeki Doğulu’nun kuaför dükkânında çalışmaya başladı.

Saç tasarımları yaparak işe başlayan Doğulu, zamanla makyaj da yapmaya başladı. Ardından yaptığı saç tasarımlarını ve makyajları videoya çekmeye başlayan Doğulu’nun fotoğrafları Elle dergisinde yayımlandı.

Imaj maker ve kuaför olan Kemal Doğulu, Hande Yener, Seda Sayan, Sıla, Kutsi, Gökhan Özen, Nil Karaibrahimgil, Demet Akalın gibi ünlü isimlerin imaj danışmanlığını yaparken aynı zamanda fotoğraf çekimine ve klip yönetmenliğine de davam etti.

Hande Yener’in Maxi isimli singlelın fotoğrafçılığını üstlenmesi ile birlikte tanınmaya başlandı. 2014 yılının Temmuz ayında İstanbul, Nişantaşı'nda bir kuaför salonu açarak mesleğindeki başarı basamaklarını hızlı adımlarla tırmanmaya devam etti.

Kemal Doğulu, 2014 yılının Eylül ayında Show TV başlayıp sonra TV 8 ekranlarına taşınan, sunuculuğunu Öykü Serter ve Uğurkan Erez ile birlikte yaptığı “Bu Tarz Benim” adlı yarışma programında İvana Sert ve Nur Yerlitaş ile birlikte jüri üyeliği görevini üstlendi. Ardından “İşte Benim Stilim” yarışmasıyla sevilerek üne kavuşan Kemal Doğulu, 2016 yılında merdivenlerden düşerek bir kaza geçirmiş ve yaralanmışı.

Kemal Doğulu bir dönem jüri üyeliği yaptığı yarışmalardan birinde programa katılan yarışmacılardan olan Özden Cerrahoğlu ile ilişki yaşamıştı. Uzun zamandır Kemal Doğulu’ya hayranlığını dile getiren Özden Cerrahoğlu moda yarışmasıyla adını duyurduktan sonra Kemal Doğulu ile aşk yaşamaya başladı ve ardından Kemal Doğulu ile ilişkisi bittikten sonra Hande Yener'in eski nişanlısı ile birlikte el ele görüntülendi.

Oyuncu Neslihan Atagül ile çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşan Kemal Doğulu, oyuncu Kadir Doğulu'nun da abisidir. Çok yönlü kariyeri ile tanınan Kemal Doğulu Imaj maker, kuaför ayrıca pop ve elektronik müzik şarkıcısı olarak da bilinmektedir.