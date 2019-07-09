Dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak nitelendirilen Kelly Brook, kilo alma nedenini açıkladı. Son dönemde 40 bedenden 44 bedene çıkan yani iki beden birden irileşen Brook, bunun nedeninin sık sık tükettiği patates cipsi olduğunu söyledi.

Brook "Kilo aldığımın farkındayım, bunu inkar etmem" dedi. Güzel yıldız kısa bir süre önce sağlıklı beslenmeye başladığını ve porsiyonlarını küçülterek yediklerini denetim altına aldığını da sözlerine ekledi.