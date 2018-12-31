Fabulous Digital'e konuşan Brook, "Kilo verdikten sonra cinsel ilişki hayatımız canlandı. . Kilo verdiğinde kesinlikle daha fazla ilişkiye girmek istiyorsun. Bu beden güveniyle ilgili, daha fazla enerjin var, kendini her açıdan çok daha iyi hissediyorsun." ifadelerini kullandı.