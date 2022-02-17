Türk mutfağının vazgeçilmez şifalı çorbalarından biri olan kelle paça çorbası, tadının yanı sıra faydaları ile de kişilerin dikkatini çekiyor. Sakatatlar ve et ile yapılan ve bol sarımsak ile tüketilen bu çorba bağışıklık sisteminden kemik sağlığına kadar pek çok alanda olumlu etki sağlıyor.
Özellikle kış aylarında gribal enfeksiyonlardan korunmak için kişilerin tüketmesi önerilen kelle paça çorbası faydaları Canan Karatay tarafından da önerilen şifalı çorbalar arasında yer alıyor. İşte kelle paça çorbası hakkında merak edilen tüm detaylar.
Kelle Paça Faydaları
- Kelle paça çorbası kolajen, kalsiyum ve magnezyum açısından zengindir. Bu yüzden kemik sağlığı için dost bir besindir. Özellikle kemik kırılması gibi problemler yaşayanlar tarafından tüketildiğinde kemiklerin iyileşme süreci daha hızlı gerçekleşmektedir.
- Çocukların kemik gelişimi için önemli bir yere sahiptir.
- Kolajen üretimini desteklediği için cildin yapısını yenileri genç bir görünüme kavuşmasını sağlar.
- Bağışıklığı destekleyen antioksidan gücüyle hastalıklara karşı korur.
- Yüksek bir kaloriye sahiptir. Bu yüzden kilo almak isteyen kişiler tarafından tüketilmesi önerilir.
- Enerji verici bir özelliğe sahiptir.
- Kanserli hücrelere karşı koruma sağlar.
- Protein içeriği ile diş ve ağız sağlığı için faydalıdır.
- Sindirim sistemine iyi gelerek daha düzenli çalışmasını sağlar.
- Saç ve tırnak sağlığını olumlu yönde destekler.
- Uykusuzluğa iyi gelir.
- Beyin gelişimini destekleyen omega3 yağ asitlerine sahiptir.
- Kas sağlığı için faydalıdır.
- Eklem sıvılarının korunmasında olumlu etkileri bulunur.
Kelle Paça Zararları
Kelle paça çorbası sağlık için oldukça faydalı bir besin olsa da bazı durumlarda olumsuz etkiler gösterebilir. Öncelikle kelle paça çorbası tüketiminde miktar konusunda dikkatli olunmalıdır. Yağ ve kolesterol açısından zengin olan kelle paça çorbasının aşırı tüketimi kişilerde kolesterolün artmasına sebebiyet verir. Bunun yanı sıra damarlarda tıkanıklık, sertleşmeye yol açar. Bu durumlar da kişilerde kalp krizi ya da felç meydana gelmesine neden olabilir.
Kelle paça çorbasının yoğun yağ içeriği kilo almanıza da yol açabilir. Fazla tüketimde hızlı kilo alabilirsiniz.
Hamilelikte Kelle Paça İçilir Mi?
Kelle paça çorbası hakkında en çok sorulan sorulardan biri de hamilelikte tüketilip tüketilemeyeceğidir. Kemik sağlığı, ağız sağlığı ve saç sağlığına kadar şifa dolu bir besin olan kelle paça çorbasının tüketiminde hamileler için uyarı yapılmaktadır. Bunun nedeni ise kelle paçanın sakattan elde edilmesidir. Sakatatların içerisinde toksin üreten bakteriler bulunur. Bu toksinler hamilelik döneminde fetüse zarar verebilir. Bu yüzden de hamilelik döneminde gebe kadınlar kelle paça çorbası tüketiminden uzak durmalıdır.
Kelle Paça Neye İyi Gelir?
Sakatat ve etten yapılan kelle paça çorbası özellikle kış aylarında en çok tüketilen çorbaların başında gelir. İçeriğindeki vitaminler, amino asitler, kalsiyum ve magnezyum ile vücut için şifa deposu olan bu çorba kemik ve kas sağlığı için altın değerindedir. Bunun yanı sıra saç ve tırnak bakımından cilt hücrelerinin yenilenmesine kadar farklı alanlarda da faydası vardır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!