Türk mutfağının vazgeçilmez şifalı çorbalarından biri olan kelle paça çorbası, tadının yanı sıra faydaları ile de kişilerin dikkatini çekiyor. Sakatatlar ve et ile yapılan ve bol sarımsak ile tüketilen bu çorba bağışıklık sisteminden kemik sağlığına kadar pek çok alanda olumlu etki sağlıyor.

Özellikle kış aylarında gribal enfeksiyonlardan korunmak için kişilerin tüketmesi önerilen kelle paça çorbası faydaları Canan Karatay tarafından da önerilen şifalı çorbalar arasında yer alıyor. İşte kelle paça çorbası hakkında merak edilen tüm detaylar.

Kelle Paça Faydaları

Kelle paça çorbası kolajen, kalsiyum ve magnezyum açısından zengindir. Bu yüzden kemik sağlığı için dost bir besindir. Özellikle kemik kırılması gibi problemler yaşayanlar tarafından tüketildiğinde kemiklerin iyileşme süreci daha hızlı gerçekleşmektedir.

Çocukların kemik gelişimi için önemli bir yere sahiptir.

Kolajen üretimini desteklediği için cildin yapısını yenileri genç bir görünüme kavuşmasını sağlar.

Bağışıklığı destekleyen antioksidan gücüyle hastalıklara karşı korur.

Yüksek bir kaloriye sahiptir. Bu yüzden kilo almak isteyen kişiler tarafından tüketilmesi önerilir.

Enerji verici bir özelliğe sahiptir.

Kanserli hücrelere karşı koruma sağlar.

Protein içeriği ile diş ve ağız sağlığı için faydalıdır.

Sindirim sistemine iyi gelerek daha düzenli çalışmasını sağlar.

Saç ve tırnak sağlığını olumlu yönde destekler.

Uykusuzluğa iyi gelir.

Beyin gelişimini destekleyen omega3 yağ asitlerine sahiptir.

Kas sağlığı için faydalıdır.

Eklem sıvılarının korunmasında olumlu etkileri bulunur.

Kelle Paça Zararları

Kelle paça çorbası sağlık için oldukça faydalı bir besin olsa da bazı durumlarda olumsuz etkiler gösterebilir. Öncelikle kelle paça çorbası tüketiminde miktar konusunda dikkatli olunmalıdır. Yağ ve kolesterol açısından zengin olan kelle paça çorbasının aşırı tüketimi kişilerde kolesterolün artmasına sebebiyet verir. Bunun yanı sıra damarlarda tıkanıklık, sertleşmeye yol açar. Bu durumlar da kişilerde kalp krizi ya da felç meydana gelmesine neden olabilir.

Kelle paça çorbasının yoğun yağ içeriği kilo almanıza da yol açabilir. Fazla tüketimde hızlı kilo alabilirsiniz.

Hamilelikte Kelle Paça İçilir Mi?

Kelle paça çorbası hakkında en çok sorulan sorulardan biri de hamilelikte tüketilip tüketilemeyeceğidir. Kemik sağlığı, ağız sağlığı ve saç sağlığına kadar şifa dolu bir besin olan kelle paça çorbasının tüketiminde hamileler için uyarı yapılmaktadır. Bunun nedeni ise kelle paçanın sakattan elde edilmesidir. Sakatatların içerisinde toksin üreten bakteriler bulunur. Bu toksinler hamilelik döneminde fetüse zarar verebilir. Bu yüzden de hamilelik döneminde gebe kadınlar kelle paça çorbası tüketiminden uzak durmalıdır.

Kelle Paça Neye İyi Gelir?

Sakatat ve etten yapılan kelle paça çorbası özellikle kış aylarında en çok tüketilen çorbaların başında gelir. İçeriğindeki vitaminler, amino asitler, kalsiyum ve magnezyum ile vücut için şifa deposu olan bu çorba kemik ve kas sağlığı için altın değerindedir. Bunun yanı sıra saç ve tırnak bakımından cilt hücrelerinin yenilenmesine kadar farklı alanlarda da faydası vardır.