Ünlü şarkıcı 11'inci çocuğuna hamile!

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10 çocuk annesi olan R&B şarkıcısı Keke Wyatt, ailesini büyütmeye devam ediyor. 2018 yılında Zackariah David Darring ile üçüncü evliliğini gerçekleştiren Wyatt, 11'inci çocuğunu dünyaya getireceğini açıkladı.

39 yaşındaki şarkıcı, hamile olduğunu Instagram hesabından yayınladığı aile fotoğrafıyla duyurdu. Keke Wyatt, gönderisinde "Eşim Zackariah David Darring ve ben, ailemize bir üyenin daha katılacağını duyurmaktan gururluyuz." ifadelerini kullandı.

İlk evliliğini 2000-2009 yılları arasında Rahmat Morton ile gerçekleştiren Wyatt'ın bu birlikteliğinden 6 çocuğu bulunuyor.

Ünlü şarkıcı, 2010 yılında da Michael Ford ile nikah masasına oturmuştu. 2017'de boşanan ikilinin üç çocuğu bulunuyor.

Zackariah David Darring ile mutlu bir evlilik sürdüren Keke Wyatt, son çocuğunu da 2020'de dünyaya getirmişti.