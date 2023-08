Kehf Suresi okunuşu ve anlamı: Kehf Suresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, meali, tefsiri ve okunuşu

Kehf Suresi Fazileti

Kehf suresinin fazileti hakkında birçok hadis rivayet edilmiştir. Bunlardan bazıları şöyledir:

Bera b. Azib’in şöyle dediği rivayet edilmiştir: Bir adam Kehf suresini okuyordu, yanında da iki uzun iple bağlı bir at vardı. Derken bir bulut adamın üzerine doğru inmeye başladı. Bulut yaklaştıkça yaklaşıyordu. At bundan dolayı ürktü ve huysuzlandı. Sabaha çıkınca o zat Hz. Peygamber’e gelerek olayı anlattı. Resulullah, “O, sekinettir (huzur verendir), Kur’an okunduğu için inmiştir” buyurdular (Buhari, “Fezail”, 11; Müslim, “Müsafirin”, 240; sekinet hakkında bilgi için bk. Bakara 2/248).Diğer hadislerde de Resulullah şöyle buyurmuştur: “Kim, Kehf suresinin başından on ayet ezberlerse deccalden korunmuş olur” (Müslim, “Müsafirin”, 257); “Kim, Kehf suresinin son on ayetini okursa deccalin fitnesinden korunur” (Müsned, VI, 446); “Kim, Kehf suresini indirildiği gibi okursa sure, kıyamet gününde onun için bir nur olur (Beyhak^, Sünen, III, 249).