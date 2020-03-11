Kefir faydaları nedir?

11 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Birçok hastalığa iyi gelen kefirin en çok sindirim sisteminde önemli rol oynadığını bilmekteyiz. Kefir inek, koyun, keçi gibi hayvanların sütünden üretilmektedir. Eski çağlardan günümüze kadar popülerliğini yitirmemiş olan kefirin faydaları nelerdir, Yapımı nasıldır gibi soruların cevabını haberimizde bulabilirsiniz. İşte kefir nedir ve faydaları nelerdir?
KEFİR NEDİR?
Kökeni Kafkasya’ya dayanan kefirin Fermente süt ürünleri içerisinde yoğurttan sonra önemli süt ürünleri arasında yer alıyor. Eski çağlardan günümüze kadar gelmiş olan kefir inek sütünden elde edilmektedir. İnek sütünden elde edilebildiği gibi keçi, koyun ve diğer bitkisel kaynaklı sütlerden de üretilebilir.
KEFİRİN FAYDALARI NELERDİR?
Kefirin bilinen bilinmeyen birçok faydası gözlemlenmektedir. Bunlardan bazıları şöyledir;
Osteoporoz batı ülkelerinde görülen ve daha çok kadınlarda rastlanan kemik hastalığıdır. Kefir içerisinde bulunan kalsiyum ile kemik sağlığının iyileşmesinde büyük rol oynamaktadır. Tam yağlı bir kefir tüketmek kemikteki çatlak riskini azaltmaktadır. Kefir aynı zamanda kalsiyum alımını artırdığı biliniyor.
Herkesin de bildiği gibi kanser ölümcül olması en yüksek sağlık problemlerinin başında yer alıyor. Kefir kanserde de iyi geldiği biliniyor. Fermente edilen ürünler probiyotiklerin tümör gelişimini düşürebildiğini ve immün sistemini uyarabildiğine değinilir.
Kefirin yoğurttan daha fazla probiyotik içerdiğini söyleyebiliriz bu yüzden kefir sindirim sisteminin düzenli çalışmasına fayda sağlar. Kefir üretiminde değişiklik göstermek üzere 61 çeşit bakteri ve maya içerir.
Kefir E. Coli, Salmonella ve Helicobacter pylori gibi zararlı bakterilerin gelişimini engelleyebilir. Çünkü kefirin içerisinde Lactobacillus kefir adı verilen bir probiyotik içerir.
KEFİR NASIL YAPILIR, NASIL İÇİLİR?
Marketten alınan kefirin içerisine ne katıldığını bilemeyiz bu yüzden evde kefir yapmak daha yararlı olacaktır.
Evde kefir yapmak için gerekenler şöyle;
½ yemek kaşığı kefir tanelerini bir kavanoza koyun. Kavanoza 1 litre kadar süt ekleyin. Sütün organik ya da çiğ olması önemli değil herhangi bir süt ile de yapabilirsiniz. Kavanozun kapağını kapatın ve 12 ila 36 saat arasında oda sıcaklığında muhafaza edin. Kefirin topaklaştığını gördüğünüz zaman kefiri süzüp içebilirsiniz.
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