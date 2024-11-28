Kefalet talebinde bulunan Sean 'Diddy' Combs, Donald Trump'ı örnek gösterdi

"TRUMP'A UYGULANAN STANDART DIDDY'YE DE UYGULANSIN"

Diddy'nin avukatları, rapçinin de Donald Trump gibi masum olduğu varsayılan ve iddia makamını eleştirme hakkına sahip bir sanık olduğunu savundu.

Avukatlar, Washington Temyiz Mahkemesi'nin aralık ayında aldığı bir karara atıfta bulunarak, "Yalnızca cezai adaletin işleyişine yönelik ciddi ve yakın bir tehdit, Trump'ın konuşmasının kısıtlanmasını destekleyebilir" dedi. Bu standardın Diddy için de geçerli olması gerektiğini iddia ettiler.