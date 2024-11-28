Kefalet talebinde bulunan Sean 'Diddy' Combs, Donald Trump'ı örnek gösterdi
Seks ticareti yapmakla suçlanan rapçi Diddy, yeni seçilen ABD Başkanı Donald Trump ile aynı ifade özgürlüğü haklarının verilmesini talep etti
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Seks ticareti, şantaj ve fuhuş suçlamasıyla yargılanan ve tutuklu bulunan rap şarkıcısı Sean 'Diddy' Combs, kefaletle serbest bırakılmasını sağlamak için yaptığı son girişimde, Donald Trump ile bir karşılaştırma yaptı ve ifade özgürlüğü hakkını vurguladı.
Savcılar, rap yıldızına Trump'la aynı ifade özgürlüğü haklarının verilmesi talebini reddetti.
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"TRUMP'A UYGULANAN STANDART DIDDY'YE DE UYGULANSIN"
Diddy'nin avukatları, rapçinin de Donald Trump gibi masum olduğu varsayılan ve iddia makamını eleştirme hakkına sahip bir sanık olduğunu savundu.
Avukatlar, Washington Temyiz Mahkemesi'nin aralık ayında aldığı bir karara atıfta bulunarak, "Yalnızca cezai adaletin işleyişine yönelik ciddi ve yakın bir tehdit, Trump'ın konuşmasının kısıtlanmasını destekleyebilir" dedi. Bu standardın Diddy için de geçerli olması gerektiğini iddia ettiler.
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Donald Trump, 6 Ocak 2021'de ABD Kongresi'nin basılmasından sonraki seçim müdahalesi davasında emniyet görevlileriyle kamuyounun önünde ve internette uğraşmıştı.
Özel yetkili savcı tarafından Donald Trump'a açılan dava, görevdeki bir başkana yönelik böyle bir eylemin emsali olmadığı için düşürülmüştü.
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SAVCILAR KABUL ETMEDİ
Arkadaşları ve ailesi aracılığıyla internet üzerinden ve telefonla hapishaneden jüriyi etkilemeye çalışmakla suçlanan Diddy'nin avukatları, rapçinin de Donald Trump ile aynı haklara sahip olması gerektiğini savundu.
Avukatlar, müvekkillerinin konuşmasını sınırlamayı değerlendirirken, "mahkemenin Trump'ın yükseltilmiş standartlarını uygulaması gerektiğini" söyledi. Ancak savcılar, bu argümanı kabul etmedi.
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KEFALET KARARI BU HAFTA
Diddy'nin kefalet talebi daha önce iki kez reddedildi. Mahkeme, şarkıcının son kefalet başvurusuyla ilgili kararını bu hafta vereceğini açıkladı.
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5 MAYIS'TA YARGILANACAK
Eylül ayında seks ticareti, şantaj ve fuhuş amacıyla ulaşım sağlama suçlamalarıyla tutuklanan Diddy, tüm iddiaları reddetti. ABD'li raçi, 5 Mayıs 2025'te mahkemeye çıkacak.
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