Kediyi havalı tüfekle vurdular!

Osmaniye’de yerel hayvan koruma derneği üyesi olan Seda Ermiş, sokakta beslediği arka ayakları tutmayan bir yavru kediye denk geldi. Ermiş, bir aracın çarptığını düşündüğü kediyi veterinere götürdü.

İHA'nın haberine göre, veterinerde çekilen röntgende kedinin kaza yapmadığı omuriliğinde havalı tüfek mermisi bulunduğu ve durumunun kritik olduğu öğrenildi. Ermiş, zaman kaybetmeden yaralı kediyi alarak ameliyat için Adana’da özel bir veteriner kliniğine gitti.

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Burada yapılan başarılı operasyonla birlikte omurilikte bulunan ve yürüme duyularına zarar veren saçma çıkarıldı. Kedinin biraz daha toparlanmasının ardından fizik tedavisine başlanılacak.

REKLAM "YÜRÜYÜP YÜRÜMEMESİ ŞANSA KALMIŞ" Havalı tüfek mermisinin yürüme sinirlerine zarar verdiğini söyleyen veteriner hekim İsmail Serdar Sayar, "Osmaniye’den geldi belinden saçmayla vurulmuş ve L1 omurga dediğimiz omura saçma saplanmış. Ameliyatında şunu gördük o saçma kemiği kırıyor ve içeri giriyor. Spiral kont dediğimiz omurilik sinirinin üzerine yapışıyor. Biz usulüne uygun bir şekilde çıkardık, ancak ciddi anlamda hasar vardı. Omuriliğinde gerekli işlemler yapıldı. Şu anda genel durumu iyi ama yürüyüp yürümemesi biraz şansına kalmış durumda. Çünkü siniri bizim onarma, yenileme şansımız yok. Umarım iyi bir netice olur. Çok sevimli masum bir arkadaş" ifadelerini kullandı.

"HEDEF ALINARAK VURULMUŞ" "Biz başta araba çarptı sanıyorduk, havalı tüfekle vurulduğunu öğrenince şok olduk" diyen Osmaniye Mutlu Kuyruklar Derneği üyesi Seda Ermiş de şunları söyledi: "Sokakta arka ayaklarını kullanamaz vaziyette bir kedi bulduk daha sonra Osmaniye’de bir veteriner kliniğine götürdük. Biz en başta bir araba kazası diye düşünmüştük. Ancak röntgen sonrası omurgasında saçma olduğunu gördük. Bu işin ciddi bir durum olduğunu bildiğimiz için ve ameliyat olması gerektiği o saçmanın vücuttan omurgadan uzaklaştırılması gerektiği için Adana’ya geldik. Ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Biraz daha zaman geçsin kendini toparladıktan sonra fizik tedaviye başlayabileceğiz. Doktor ameliyat sonrası, hayvanın hedef alınarak havalı tüfekle vurulduğunu söyledi. Bu bizi elbette daha fazla üzdü. Bu tarz bir olayın yaşanmış olması gerçekten çok üzücü. Herkes hayvanlarla ilgilenemeyebilir ama en azından zarar verilmezse bu bizim için büyük bir kazanç olacak."