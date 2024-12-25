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        Haberler Bilgi Yaşam Kedidili pasta tarifi: Evde pratik ve kolay kedidili pasta nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Kedidili pasta tarifi: Evde pratik ve kolay kedidili pasta nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Kedidili bisküvi, ince yapısı ve hafifliğiyle bilinen, tatlılarda sıklıkla kullanılan bir bisküvi çeşididir. Yuvarlak ve uzunlamasına ince dilimler halinde üretilir, bu da ona "kedidili" adını kazandırmıştır. Yapımında beyaz un, şeker ve yumurta gibi temel malzemeler bulunur, bu da ona yumuşak ve hafif tatlı bir doku kazandırır. Kedidili bisküvileri tatlı ve pastalarda, kremalarla birleştiğinde dokusunu kaybetmeden tatlıyı oluşturmak için ideal bir malzeme sunar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2024 - 15:35 Güncelleme: 25.12.2024 - 15:35
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        Kedidili pasta tarifi
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        Çünkü bisküviler sıvı karışımlar veya krema ile ıslatıldığında yumuşar ancak dağılmaz, bu da onları bir pasta yapısının temel katmanını oluşturmak için mükemmel kılar. Ayrıca, kedidili bisküvileri, çay veya kahve yanında da atıştırmalık olarak sıklıkla tercih edilir. Bu bisküvilerin hafif ve nötr tatları, onları farklı dolgu ve kremalarla uyumlu hale getirir, böylece her türlü tatlı tarifinde esnek bir seçenek sunar. Peki, kedidili pasta nasıl yapılır?

        KEDİDİLİ PASTA TARİFİ

        Kedidili pasta, yumuşacık kedidili bisküvileri ile yapılan, kremalı ve çikolatalı bir tatlıdır.

        Kedidili pasta malzemeleri:

        • 2 paket kedidili bisküvi
        • 4 su bardağı süt
        • 1 su bardağı toz şeker
        • 2 yemek kaşığı un
        • 2 yemek kaşığı mısır nişastası
        • 1 paket vanilin
        • 1 yumurta sarısı
        • 1 yemek kaşığı tereyağı
        • 1 su bardağı süt (bisküvileri ıslatmak için)

        Çikolatalı sos için:

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        • 1 su bardağı süt
        • 1 su bardağı krema
        • 100 gram bitter çikolata (isteğe göre sütlü çikolata da kullanılabilir)

        Kedidili pasta yapımı:

        • Bir kaba 1 su bardağı süt dökün. Kedidili bisküvilerini bu sütle ıslatıp, fazla sütü çekmeden hemen kullanmaya başlayın. Bisküvilerin her iki yüzünü de hafifçe sütün içinde bekletin.
        • Bir servis tabağına veya tepsiye bisküvileri sıralayın. Bu, pasta tabanını oluşturacak.
        • Sütü bir tencereye alın ve üzerine toz şeker, un ve mısır nişastasını ekleyin. Orta ısıda karıştırarak pişirmeye başlayın.
        • Karışım koyulaşmaya başlayınca, yumurta sarısını ekleyin ve hızlıca karıştırarak 2 dakika kadar pişirin.
        • Karışım koyulaşıp kremaya dönüştüğünde vanilini ve tereyağını ekleyin. Karıştırarak tereyağının erimesini bekleyin. Ardından ocaktan alın.
        • Kremayı biraz soğutun ve sonra bu kremayı kedidili bisküvilerinin üzerine dökün. Kremayı eşit şekilde dağıtın.
        • Çikolata sosunu hazırlamak için bir sos tenceresinde süt ve kremayı karıştırıp, kaynamaya bırakın.
        • Kaynadıktan sonra, bitter çikolatayı ekleyin ve karıştırarak çikolatanın tamamen erimesini sağlayın.
        • Çikolatalı karışımın kıvamı koyu bir sos halini alana kadar karıştırarak pişirmeye devam edin. Sos hazır olduktan sonra, ocaktan alıp biraz soğutun.
        • Bisküvilerin üzerine kremayı döktükten sonra, kalan kedidili bisküvilerini ıslatarak üst katman olarak yerleştirin.
        • Son olarak, çikolatalı sosu pastanın üzerine dökün ve eşit şekilde yayın.
        • Pastayı buzdolabına koyarak en az 4 saat, tercihen bir gece boyunca soğutun. Bu süre zarfında pasta iyice katılaşacak ve lezzetler birbirine karışacaktır.
        • Pastanızı buzdolabından çıkardıktan sonra üzerine kakao serpebilir veya rendelenmiş çikolata ile süsleyebilirsiniz.
        • Dilimleyerek soğuk servis yapın.

        Kedidili pasta, kremalı ve tatlı bir lezzet sunan bir tatlı olmasına rağmen, kalori açısından oldukça zengin bir alternatiftir. Bir dilim kedidili pasta, kullanılan malzemelere göre yaklaşık 200-250 kalori civarındadır. Bu kalori, kullanılan süt, krema ve şekerin miktarına bağlı olarak değişebilir. Kedidili bisküvileri, şekerli ve nişastalı olduklarından, bu tatlı kalori açısından yüksektir.

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        Çikolatalı sos ve kremanın içerdiği yağlar da kalori miktarını artıran etkenlerdir. Ancak, bu tatlının keyfini çıkarırken, porsiyon kontrolüne dikkat ederek, dengeli bir şekilde tüketmek, kaloriyi dengelemenin önemli bir yolu olacaktır. Tatlı krizlerini tatmin etmek için ideal olsa da, düzenli tüketim yerine ara sıra keyifle yenmesi önerilir.

        KEDİDİLİ PASTA YAPILIŞI PÜF NOKTASI

        Kedidili pasta yaparken kedidili bisküvilerini ıslatırken süt miktarına dikkat edin; bisküviler sadece hafifçe ıslanmalı, fazla süt çekmemelidir, çünkü bu bisküvilerin dağılmasına neden olabilir. Kremayı hazırlarken, sürekli karıştırarak pişirmeniz, kremanın topaklanmasını engelleyecektir. Yumurta sarısını eklerken, karışımın ısısının aşırı yüksek olmamasına özen gösterin; aksi takdirde yumurta kesilebilir.

        Çikolatalı sosu yaparken, çikolatanın tamamen erimesine dikkat edin, sosu fazla kaynatmamaya özen gösterin, yoksa sosun kıvamı bozulabilir. Pastayı buzdolabında yeterince bekletmek, kremanın ve çikolatalı sosun pastanın her katmanına iyice yerleşmesini sağlar, böylece kesildiğinde daha düzgün ve katmanlı bir görünüm elde edersiniz. Son olarak, pastayı dilimlemeden önce iyice soğutmak, bisküvilerin ve kremanın daha iyi bir kıvamda olmasını sağlar. Bu püf noktalarına dikkat ederek, nefis ve profesyonel bir kedidili pasta yapabilirsiniz.

        Kedidili pasta, kremalı ve tatlı yapısı sayesinde, yanında daha hafif ve ferahlatıcı tatlar tercih edilerek dengelenebilir. Özellikle çay saatlerinde sunulduğunda, bir fincan demleme çay veya nane çayı oldukça iyi bir eşlikçi olacaktır. Çayın hafifliği, tatlının yoğunluğunu kırarak, tatlar arasında mükemmel bir denge yaratır. Yanında taze meyveler, meyve salatası veya nar gibi ekşi meyveler de tercih edilebilir. Bu tür meyveler, pastanın tatlılığına karşı hoş bir asidik kontrast oluşturur. Eğer tatlıya ekstra bir dokunuş eklemek isterseniz, yanında bir top vanilyalı dondurma da sunabilirsiniz.

        Dondurmanın soğukluğu ve kremsi yapısı, kedidili pasta ile birleştiğinde harika bir uyum sağlar. Ayrıca, pastanın kremalı yapısını dengelemek için, birkaç dilim sert peynir veya bir tabak zeytin de ilginç bir seçenek olabilir; bu tür tuzlu tatlar, tatlının yoğunluğunu yumuşatır ve daha dengeli bir tat profili oluşturur. Yanında tercihinize göre çay, taze meyve, dondurma veya tuzlu atıştırmalıklar gibi seçeneklerle tatları çeşitlendirmeniz mümkündür.

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