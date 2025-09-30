Kedi Villası'nda doğum sezonu tamamlandı

Farklı göz renkleri ve bembeyaz tüyleriyle ünü ülke sınırlarını aşan Van kedilerine, koruma altında oldukları Van Kedi Villası’nda özenle bakılıyor.

Her mevsim ziyaretçisi olan Van kedileri, güzellikleri ve sevecenliğiyle, merkeze gelen konukları da etkiliyor.

Van kedilerinin neslinin devamı için merkezde yapılan çalışmalar yıl boyu sürerken, doğumlar da 3 parti şeklinde gerçekleşiyor. Bu yılki doğumlarda da villaya birbirinden güzel yeni üyeler katıldı.

Villada 3 parti şeklinde gerçekleşen doğumlar sona erdi. Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, bu yıl başarılı bir doğum sezonu geçirdiklerini belirtti.

Kaya, "Van Kedisi Araştırma Merkezi’nde doğumlar 3 parti halinde gerçekleştiriliyor. Şu anda 3'üncü programın sonuna geldik. Belki birkaç anne daha doğum yapabilir ama genel olarak sezonu kapatıyoruz. Aldığımız yavruların hem sayısından hem de kalitesinden memnunuz. Net rakamlar yıl sonuna doğru belli olacak ama genel görünüm oldukça başarılı" dedi.

Pandemi döneminde kapalı olan merkezin, yeniden ziyaretçilere açılmasıyla birlikte yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Prof. Dr. Kaya, "Pandemiden sonra ziyaretçi sayımız her yıl artıyor. Bu yaz sezonu çok yoğundu. Van’a gelen her turistin uğrak noktası haline geldik" dedi. Kedi sahiplendirmelerde de bu dönem yavaşlamanın olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Kaya, "Sahiplendirmelerde bu dönem biraz yavaşlama var. Kapsamlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle havalimanının 5 Eylül'de 3 aylığına tamamen kapandı. Bu durum bizi olumsuz etkiledi. Çünkü hayvanlar uzun otobüs yolculuğuna dayanamıyor. Uçakla gönderemediğimiz için bu dönemde satış yapamıyoruz. Dışardan talep olsa bile ulaştırmak mümkün değil. Havalimanının tekrar açılmasını bekliyoruz" dedi.