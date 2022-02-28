Ülkemizde Marmara, Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi’nde kendiliğinden doğal ortamlarında yetişmektedir. Özel olarak yetiştirilmek istenildiğinde Mart veya Nisan gibi tohumlar seraya ekilir. Mayıs ayı geldiğinde büyüyen fideler toprağa aktarılır. Eylül ve Ekim ayı geldiğinde ise toplanmaya başlanır. Kurutulacak kedi otlarının 40 derecenin altında kuruması gereklidir. Aksi halde içeriğindeki faydalı bileşenler yok olabilir. Böylece etkisini kaybeder. Kedi otunun büyüme döneminde kendine has farklı bir kokusu oluşur.
Kediler bu otların etrafında gezer ve bu kokuyu sevdikleri için bitkiyi severek, kötü kokuyu ortadan kaldırır. Bu nedenle bu bitkinin adı kedi otu olarak anılmaktadır. Kedi Otu Faydaları ve Zararları: Kedi Otu Çayı Nasıl Yapılır, Sağlığa Faydaları ve Zararları Neler? sorularını tüm detaylarını ele alarak cevaplandırdık. İşte yazımızda sizlerle…
Kedi Otu Faydaları
- Kedi otunun sakinleştirici özelliği hemen hemen herkes tarafından doğrulanmıştır. Bu özelliği sayesinde psikolojik rahatsızlıklarda bitki çayı olarak tüketimi vücuda rahatlama etkisi verir.
- Beyni rahatlatma ve uykuyu düzenleme etkisi vardır. Uyku düzeniniz değiştiyse ve sağlıklı şekilde uyuyamayan kişiler için kedi tohumu konunun uzmanları tarafından sıklıkla önerilir.
- Vücudu ve ruhu rahatlattığı için kedi otunun huzursuz bacak sendromunu da iyileştirdiği bilinmektedir.
- Panik atak gibi ciddi ruhsal problemlerin tedavisinde de kedi otu kullanılır. Öncelikle beyni sonrasında ise bedeni sakinleştirir.
- Kedi otu kan basıncını dengeler. Böylece stres ve kaygı da ortadan kalkar.
- Regl sancılarını ve ağrılarını dindirmek için de kedi otu faydalı olacaktır. Kedi otunun bu özelliği sayesinde ağrı kesici ilaçlara ihtiyacınız kalmayacaktır.
- Kedi otu faydaları İbrahim Saraçoğlu ve birçok uzmana göre sakinleştirici ve iyileştirici etkisinden dolayı tüketilmesi önerilir.
Kedi Otu Zararları
Kedi otunun düşük bir oranda yan etkisi vardır. Bunlar;
- Baş ağrısı
- Baş dönmesi
- Mide bulantısı
Kedi Otu Çayı Nasıl Yapılır?
Diğer bitkisel çayların aksine, kedi otu çayının yararlı esansiyel yağ içeriğini korumak için bu çay yaparken kaynar su kullanmaktan kaçınmak tavsiye edilmektedir. Kedi otu nasıl kullanılır sorusuna yanıt olarak bilinen ve fayda sağlayan tarif işte sizlerle.
- Yaklaşık 85 derecede ısıtılan 170 ml sıcak suyun alın.
- Bir çay kaşığı taze veya kurutulmuş kedi otu kökü ekleyin.
- Kedi otunun 10 dakika boyunca demlenmeye bırakın
- Hazırladığınız karışımı süzgeçten geçirin.
- Bal, süt, limon ya da başka bir tatlandırıcı çaya tat vermek için kullanılabilir.
- Nane ilavesi edilmesi lezzet artırabilir.
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