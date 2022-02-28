Hemen her mevsim tüketilen ve ismi de en fazla söylenen n şifalı bitkilerden olan, gerek çay gerekse de marmelat olarak tüketilen bitkilerden olan kuşburnu, gülgiller ailesinden olan, boyu 1-3,5 metreye kadar uzayabilen, gövdesi ve dalları dikenli olan bir ağaççıktır. Kenarları dişli ve oval biçimli 5-7 yaprakçıktan oluşan, yaprakları ilkbahardan başlayıp yaz boyunca açan, açık ya da koyu pembe, bazen beyaz renkli küçük, güzel kokulu çiçekleri vardır. Bu çiçeklerin tabanı olgunlaşınca taç yaprakları dökülür ve ‘’kuşburnu’’ denilen, yaklaşık 2 cm uzunlukta parlak kırmızı meyvelere dönüşür.
Gerçekte yabani gül bitkisinin meyvesi, kuşburnunun içindeki beyaz renkli tüylü çekirdeklerdir. Bu meyveler Anadolu’da taze ya da kurutulmuş olarak yenir. Ayrıca kompostosu, reçeli, şerbeti, ezmesi ya da pekmezi yapılarak tüketilir. Çay gibi demlenip de içilebilen bitkidir. Kuşburnu Marmelatı Faydaları Nelerdir? Kuşburnu Marmelatı Neye İyi Gelir, Ne İşe Yarar? sorularının cevaplarını siz okuyucularımız için derledik.
Kuşburnu Marmelatı Faydaları
- İçeriğindeki yoğunC ve A vitaminleri ile kuşburnu marmelatı, bağışıklık sistemini güçlendirir.
- Kuşburnu marmelatı metabolizmayı hızlandırır.
- Kuşburnu marmelatı cilde parlaklık kazandırır.
- Kuşburnu marmelatının enerji verici etkisi ile beraber cinsel yaşamda da katkısı bulunur.
- Kuşburnu marmelatının kansızlık üzerinde de kan yapıcı etkilerivardır.
- Kuşburnu marmelatı faydaları İbrahim Saraçoğlu, kuşburnu marmelatının kanser hastalarında, diz kapağında sıvı kaybı olan hastalarda sıvı kaybını önleme de ve bu sebeple oluşan diz kapağı ağrıları ve eklem ağrılarını yatıştırıcı etkisi olduğunu söyler.
- Kuşburnu marmelatı neye iyi gelir sorularının cevabı uzmanlara göre kan şekerinin dengelendiğidir.
Kuşburnu Marmelatı Zararları
Kuşburnu marmelatı insan sağlığı için önemli bir besin olmasıyla bilinir. Fakat aşırı tüketim sonucu deri üzerine bir takım alerjik reaksiyon gösterebilir. Ciltte kaşıntı yapabilir. Kuşburnu marmelatı ishale iyi gelir mi? Sorularına yanıt olarak da uzmanlar, aşırı tüketim sonucu ishal, kabızlık, mide problemleri, baş ağrısı, bulantı, kusma, yorgunluk ve uykusuzluk gibi yan etkileri ortaya çıkmasına sebep olabileceğini söyler. Aynı zamanda hamile ve emzirme dönemindeki kadınlar açısından güvenli olup olmadığı bilinmeyen kuşburnu, bu dönemlerde mutlaka doktora danışarak tüketilmelidir.
Kuşburnu Marmelatı Bebeklere Faydaları
Kuşburnu marmelatı içerisindeki kaliteli besin değerleri sayesinde bebeklere yedirilebilir. Fakat bebeğin buna alerjisinin olup olmaması önemli bir kıstastır. Kullanmadan önce doktorunuza danışarak bebeğinize vermeniz daha doğru olacaktır.
Kuşburnu Marmelatı Cilde Faydaları
Vücut proteinlerinin büyük bir kısmını oluşturan ve cildin yenilenmesinde, esnekliğinin oluşturulmasında, yaraların iyileştirilmesinde kilit rol oynayan bir besindir. Kuşburnu bitkisinde çok yüksek oranda bulunan C vitamini, kolajen üretimini uyarır. Bu sayede cildin güneşin zararlı UV ışınlarından korunması, daha sıkı ve genç bir görünüme kavuşması, kırışıklık ve ince çizgi oluşumunun geciktirilmesi gibi olumlu etkiler sağlar.
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