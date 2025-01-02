'Kedi Kadın' olarak tanınan Jocelyn Wildenstein, hayatını kaybetti

Jocelyn Wildenstein, estetik bağımlılığı nedeniyle kocası Alec'in hoşnutsuzluğuyla karşılaştı. 1997'deki olaylı boşanmaları, Jocelyn’in Alec’i genç bir Rus modelle yatakta yakalayıp silah çekmesiyle başladı. İki yıl süren boşanma davasında Jocelyn, 2,5 milyar dolar tazminat aldı; ancak mahkeme paranın estetik operasyonlar için kullanılmamasını şart koştu. Buna rağmen, Jocelyn estetik müdahalelerine devam etti.

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