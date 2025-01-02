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        Haberler Magazin 'Kedi Kadın' olarak tanınan Jocelyn Wildenstein, hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        'Kedi Kadın' olarak tanınan Jocelyn Wildenstein, hayatını kaybetti

        Arka arkaya geçirdiği estetik müdahalelerle tanınan ve 'Kedi Kadın' olarak bilinen, Jocelyn Wildenstein 84 yaşında hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2025 - 00:31 Güncelleme: 02.01.2025 - 00:36
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        • 1

          Kedi Kadın olarak tanınan Jocelyn Wildenstein hayata veda etti. Wildenstein, Paris'te akciğer embolisi nedeniyle öldüğü belirtildi.

        • 2

          Jocelyn Wildenstein'in ölümünü kendisinden 27 yaş genç nişanlısı Lloyd Klein duyurdu. Wildenstein son olarak 18 Aralık 2024 günü nişanlısı Klein ile birlikte Paris'te görüntülenmişti. O günden sonra da bir daha görülmedi.

        • 3

          Jocelyn Wildenstein, İsviçre'de Jocelyne Perisset adıyla doğdu ve eğitim almadan babasının tekstil dükkanında çalıştı. Bir gün ünlü yönetmen Cyrill Piguet ile tanıştı; Piguet, onun hayatını köklü bir şekilde değiştirerek New York'a götürdü. Ancak, ikilinin ilişkileri sona erdi.

        • 4

          Jocelyn Wildenstein, büyük aşkı Alec Wildenstein ile Kenya'da bir safari sırasında karşılaştı ve evlendi. Avrupa'nın zengin ailelerinden birine gelin giden Jocelyn’in ailesi bu durumu onaylamadı. İki çocuk sahibi olan çift, Alec'in kedilere olan sevgisinden etkilenerek Jocelyn, 'Kedi Kadın' olma yolunda estetik müdahalelere milyonlarca dolar harcadı.

        • 5

          Jocelyn Wildenstein, estetik bağımlılığı nedeniyle kocası Alec'in hoşnutsuzluğuyla karşılaştı. 1997'deki olaylı boşanmaları, Jocelyn’in Alec’i genç bir Rus modelle yatakta yakalayıp silah çekmesiyle başladı. İki yıl süren boşanma davasında Jocelyn, 2,5 milyar dolar tazminat aldı; ancak mahkeme paranın estetik operasyonlar için kullanılmamasını şart koştu. Buna rağmen, Jocelyn estetik müdahalelerine devam etti.

          Fotoğraflar: Shutterstock

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