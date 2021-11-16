Kedilerin idrarının çok kötü bir kokusu olduğunu evinde kedi besleyenler iyi bilir. Evin herhangi bir yerinde kedi idrarı kokusuna rastlayanlar bu kokudan nasıl kurtulacağını merak ediyor.

HALIDAN KEDİ İDRARI KOKUSU TEMİZLEME

Halıdaki kedi idrarı bulunan yeri önce bir kâğıt havluyla kurulayın. Kurulanan kadar işlemi tekrarlayın. Halının üzerindeki çiş kuruyunca diğer adıma geçebilirsiniz. Bu işlemi kullanmadığınız bir havluyla da yapabilirsiniz. Çişten kurtardığınız bölgeyi temizlemeye başlayın.

Kedi idrarını temizlemek için enzim bazlı temizleyiciler kullanmalısınız çünkü enzim bazlı temizleyiciler idrardaki proteinleri parçalayan özel biyolojik enzimler içerir; bu sayede kokuyu azaltır hatta tamamen ortadan kaldırır.

Ancak kedi idrarı lekesi üzerinde daha önce başka kimyasallar kullandıysanız enzim bazlı temizleyiciden önce başka bir kimyasal temizleyici kullandıysanız bu yöntem işe yaramaz.

Eğer enzim bazlı temizleyiciniz yoksa Sirke çözeltisi tam size göre. Eşit miktarda beyaz sirkeyi ve suyu bir kâseye veya sprey şişesinde karıştırın. İdrarın bulunduğu alana bu karışımdan püskürtün.