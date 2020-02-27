TFF 1. Lig'in 24. haftasında yapılan maçta, Keçiörengücü ile İstanbulspor 0-0 berabere kaldı.

Stat: Ankara Aktepe

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Murat Şener, Bersan Duran

Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Cihan Can, Hüsamettin Tut, İshak Çakmak (Dk. 68 Süleyman Olgun),Madinda, Cem Ekinci (Dk. 90 Devrim Taşkaya),Burak Aydın, Dialiba, Kone (Dk. 82 Abdulkadir Kuzey)

İstanbulspor: Alperen Uysal, Zafer Şensoy, Wellington, Etoga, Oğuzhan Berber, Onur Ergün, Issah (Dk. 78 Ali Dere),Melih Kabasakal (Dk. 68 Enes Durmuş),Eslem Öztürk, Cajic, Diouf (Dk. 75 İbrahim Yılmaz)

Sarı kartlar: Dk. 22 Melih Kabasakal (İstanbulspor),Dk. 35 İshak Çakmak, Dk. 36 Burak Aydın (Keçiörengücü)