Keçiboynuzu Ne Zaman Toplanır?
Keçiboynuzunu zamanında toplamak çok önemlidir. Özellikle sıfırdan keçiboynuzu yetiştirmeye karar verenlere zahmetli bir işe adım attıklarını söyleyebiliriz. Çünkü keçiboynuzu ağacının ilk meyvesini vermesi oldukça uzun sürer. Yaklaşık 20 yıl içinde ilk meyvesini veren keçiboynuzu ağacı oldukça dayanıklıdır. İlk meyvesini verdikten sonra her yıl meyvelerini vermeye devam eder. Keçiboynuzu meyvesinden verim alabilmek için ağacın bakımı, budaması ve gübrelemesinin zamanında yapılması çok önemlidir. Eğer çok iyi bakılırsa her yıl temmuz ve ağustos aylarında keçiboynuzu meyvelerini toplamak mümkündür.
Keçiboynuzu Hangi Mevsimde Olur?
Oldukça sağlıklı ve her yaştan kişinin yiyebildiği keçiboynuzu tam bir şifa deposudur. Keçiboynuzunun bir diğer ismi de harnuptur. Oldukça dayanıklı çalı şeklinde olan keçiboynuzu ağaçları ilk meyvelerini ortalama 15-20 yıl içinde vermeye başlar. Önce çiçeklenen ve ardından yeşil baklalara benzeyen keçiboynuzu iyice olgunlaşınca kahverengine dönmeye başlar. Peki keçiboynuzu hangi mevsimde olur? Çiçeklenme dönemi eylül ekim ayları olan keçiboynuzu yaz mevsiminde meyvelerini vermeye başlar. Pek çok çiçeğin aksine keçiboynuzu meyvesinin çiçekleri güzel kokmaz. Yaz mevsiminde yetişen keçiboynuzu Akdeniz iklimini sevmektedir.
Keçiboynuzu Hasat Zamanı
Keçiboynuzu hasat zamanı sıcaklığa bağlı olarak değişse de ortalama temmuz ve ağustos aylarındadır.
Kurumuş Keçiboynuzu Nasıl Yumuşatılır?
Kuru keçiboynuzunu yemek bazen zor olabilir. Bu nedenle pek çok kişi keçiboynuzunu yumuşatıp yemeyi tercih eder. Peki kurumuş keçiboynuzu nasıl yumuşatılır? Kuru keçiboynuzlarını ılık suda bekleterek yumuşatmak mümkündür. Ancak keçiboynuzu çok kuru ise kaynamış suda da bekletilebilir. Hatta sonrasında bekletilen suda içilir ve oldukça faydalıdır.
Taze Keçiboynuzu Ne Zaman Çıkar?
Bazı kişiler kuru keçiboynuzu severken bazıları taze keçiboynuzu sever. Hatta taze keçiboynuzu ne zaman çıkar? Diye çok fazla kişi merak etmektedir. Sıcaklığa bağlı olarak her yıl değişiklik göstermekle beraber taze keçiboynuzunun yaz aylarında çıktığını söylemek mümkündür.
Keçiboynuzu Ağacı Kaç Yılda Meyve Verir?
Dayanıklı ağaçlar arasında sayılan keçiboynuzu yetiştirmek o kadar kolay değildir. Çünkü keçiboynuzu ağacının ilk meyvesini almak için uzun yıllar beklemek gerekir. Peki keçiboynuzu ağacı kaç yılda meyve verir? Genelde ilk 5 yıl içinde meyve veren keçiboynuzu ağacının verimli ve bol meyveye sahip olması 15-20 yıl sürer.
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