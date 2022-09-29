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Kâbus bitmiyor! Son 9 ayda 16 tane daha

Kâbus bitmiyor! Son 9 ayda 16 tane daha! Pro. Arık: Artık tehdit haline geldi

Konya Ovası ve çevresinde son yıllarda artarak görülmeye devam eden obruklar, bölge halkının kâbusu olmayı sürdürüyor. Son 9 ayda 16 tane daha meydana gelen obruk oluşumlarını değerlendiren Prof. Dr. Fetullah Arık, obrukların toplam sayısını ve oluşma sebeplerine dikkat çekti. Arık, "Yerleşim alanlarının içinde de oluşmaya başladı. Dolayısıyla artık insan hayatı ve canlı yaşamı için tehdit haline geldi" dedi

29.09.2022 - 16:52 | Güncelleme: ABONE OL
DHA

  • Konya Ovası'nda, yer altında zamanla çözünen kireç taşlarının boşluk oluşturması ve zeminin çökmesiyle bu yılın ilk 9 ayında 16 obruk meydana geldi.

  • Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Obruk Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, yıllara göre obruk oluşumu sayısının değişkenlik gösterdiğini söyledi.

  • Geçen yıla göre Konya Ovası'nda obruk sayısının azaldığına işaret eden Arık, "Bunların bir bölümü Karapınar bölgesinde bir bölümü de daha kuzeyde, Cihanbeyli, Sarayönü, Kulu ve Yunak ilçelerinde oluştu. Bu yıl 16 obruk oluştu. AFAD ile yürüttüğümüz çalışma kapsamında daha önce oluşmuş ve envantere girmemiş olan obrukları da kayıt altına alıyoruz. Obruk sayısının 2 bin 600 civarı olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

  • Arık, obruk oluşumunun temel nedenlerinin önlenemeyeceğine dikkati çekerek, jeolojik faktörler ve yer altı sularının azalması ile kuraklığın da obruk oluşumunda etkili olduğunu dile getirdi.

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