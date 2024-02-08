Kazımcan Karataş, MKE Ankaragücü'ne kiralandı
Galatasaray'ın genç sol beki Kazımcan Karataş, MKE Ankaragücü'ne kiralandı
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Sol bek için Hannover 96'dan Derrick Köhn ile anlaşan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
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Sarı-kırmızılılar, bu sezon geçen sezona göre daha az forma şansı bulan Kazımcan Karataş'le yollarını kiralık olarak ayırıyor.
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Yurt dışından da talipleri olsa da Köhn transferinin gecikmesi nedeniyle Avrupa'da transfer dönemi açık iken kiralanamayan Kazımcan Karataş'a Süper Lig'den birçok kulüp talip oldu.
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Yapılan görüşmeler sonucunda Kazımcan Karataş'ın MKE Ankaragücü'ne kiralanması konusunda anlaşma sağlandı.
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Genç sol bek sabah saatlerinde Ankara'ya gidecek ve yeni takımına katılacak.
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Kazımcan Karataş, sezonu Başkent ekibinde tamamlayacak.
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