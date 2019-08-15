Kazdağları’ndaki Koçero Deresi’nde bir vatandaşın cep telefonu ile kaydettiği görüntüler, nesli tehdit altında bulunan kırmızı benekli doğal alabalıklarının nasıl katledildiğini gözler önüne serdi. Suya akü ile elektrik vererek kırmızı benekli alabalıkların öldürülmesi, büyük balıkların alınıp götürülmesi, küçüklerinin de derede bırakılması dikkat çekti.

DHA'nın haberine göre Zeytinli Çayı'nı oluşturan 3 ana koldan biri olan Koçero Deresi'nde, 2016 yılında da yine balık ölümleri görülmüş, bunun üzerine yapılan incelemede balıkların suya aküyle elektrik verilerek öldürüldüğü belirlenmişti.

TEBLİG NE DİYOR?

4/2 numaralı amatör amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğ, doğal alabalık türlerinin avcılığını belirliyor. Tebliğ, Kazdağı’ndaki derelerde yetişen kırmızı benekli alabalıklar için 25 santim boy limiti ve kişi başı günlük 3 adet sınırlaması getiriyor. Handeresi’nde tamamen yasak olan kırmızı benekli alabalık avcılığı, diğer alanlarda ise 1 Ekim- 28 Şubat tarihleri dışında belirtilen şartlarda yapılabiliyor. Ancak buna uyan vatandaşlar olduğu gibi, kimyasal maddeler, patlayıcı ve elektrik kullanarak avlanan kişiler de bulunuyor.