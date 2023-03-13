Kazayla ölüm cinayet çıkmıştı! Yengenin cezası belli oldu

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda bisiklete çarpan aracın Kamil Y.'nin kardeşi Y.Y'nin eşi Menekşe Y.'ye ait olduğu tespit edildi.

AA'nın haberine göre, Meram ilçesinde yaşayan Kamil Y., 14 Aralık 2022'de plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Tedaviye alınan Kamil Y., bir gün sonra hayatını kaybetti.

Konya'da, otomobiliyle çarparak kayınbiraderinin ölümüne neden olan kadının cezası belli oldu.

Kardeşler arasındaki husumet nedeniyle maktulün yengesi Menekşe Y.'yi darp ettiği, şüphelinin bunun üzerine planlı şekilde bisikletle işe giden Kamil Y.'ye çarparak kaçtığı ortaya çıktı.