Kazayla ölüm cinayet çıkmıştı! Yengenin cezası belli oldu

Konya'da, otomobiliyle çarparak kayınbiraderinin ölümüne neden olan kadının cezası belli oldu.
AA'nın haberine göre, Meram ilçesinde yaşayan Kamil Y., 14 Aralık 2022'de plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Tedaviye alınan Kamil Y., bir gün sonra hayatını kaybetti.
Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda bisiklete çarpan aracın Kamil Y.'nin kardeşi Y.Y'nin eşi Menekşe Y.'ye ait olduğu tespit edildi.
PLANLI BİR ŞEKİLDE ÇARPTIĞI ORTAYA ÇIKTI
Kardeşler arasındaki husumet nedeniyle maktulün yengesi Menekşe Y.'yi darp ettiği, şüphelinin bunun üzerine planlı şekilde bisikletle işe giden Kamil Y.'ye çarparak kaçtığı ortaya çıktı.
MAHKEMEDEN KARAR ÇIKTI
Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Menekşe Y. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz verilen sanık üzerine atılı suçlamayı reddederek beraatini istedi.
Mahkeme heyeti ilk duruşmada hiçbir indirim uygulanmadan sanığın "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.