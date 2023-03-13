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Bisikletlinin kazayla ölümü cinayet çıkmıştı! Husumetli yengenin cezası belli oldu

Konya'da otomobiliyle bisikletli kayınbiraderine çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan yenge Menekşe Y.'nin cezası belli oldu

Giriş: 13.03.2023 - 19:43 | Güncelleme: ABONE OL
Kazayla ölüm cinayet çıkmıştı! Yengenin cezası belli oldu
AA

Konya'da, otomobiliyle çarparak kayınbiraderinin ölümüne neden olan kadının cezası belli oldu.

AA'nın haberine göre, Meram ilçesinde yaşayan Kamil Y., 14 Aralık 2022'de plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Tedaviye alınan Kamil Y., bir gün sonra hayatını kaybetti.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda bisiklete çarpan aracın Kamil Y.'nin kardeşi Y.Y'nin eşi Menekşe Y.'ye ait olduğu tespit edildi.

PLANLI BİR ŞEKİLDE ÇARPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Fotoğraflar: DHA
Fotoğraflar: DHA

Kardeşler arasındaki husumet nedeniyle maktulün yengesi Menekşe Y.'yi darp ettiği, şüphelinin bunun üzerine planlı şekilde bisikletle işe giden Kamil Y.'ye çarparak kaçtığı ortaya çıktı.

MAHKEMEDEN KARAR ÇIKTI

Fotoğraflar: DHA
Fotoğraflar: DHA

Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Menekşe Y. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz verilen sanık üzerine atılı suçlamayı reddederek beraatini istedi.

Fotoğraf: DHA
Fotoğraf: DHA

Mahkeme heyeti ilk duruşmada hiçbir indirim uygulanmadan sanığın "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

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