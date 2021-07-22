Başrollerinde Sude Güler ile Ümit Kantarcılar'ın yer aldığı Kazara Aşk dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Perşembe akşamları yayınlanan Kazara Aşk dizisinin bu akşam yayın akışında olmaması soruları da beraberinde getirdik. Peki Kazara Aşk yeni bölüm ne zaman? İşte merak edilen detaylar...

KAZARA AŞK YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Star TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Kazara Aşk, bu akşam Kurban Bayramı nedeniyle yayınlanmayacak.

Sevilen dizi 29 Temmuz Perşembe günü yeni bölümüyle ekranlara gelecek.

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.30 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)

16.45 Seven Ne Yapmaz (Tekrar)

18.45 Star Haber

20.00 Kazara Aşk 'Dizi'

23.30 Ada Masalı 'Dizi' (Tekrar)

02.30 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)

04.30 Erkenci Kuş 'Dizi' (Tekrar)

