Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Kazankaya Kanyonu doğaseverlerin yeni adresi olmaya hazırlanıyor

        Kazankaya Kanyonu doğaseverlerin yeni adresi olmaya hazırlanıyor

        Yozgat'ın Aydıncık ilçesi Kazankaya köyünden başlayıp Çorum'un Ortaköy ilçesine bağlı İncesu köyüne kadar uzanan yaklaşık 12 kilometrelik Kazankaya Kanyonu, doğaseverlerin yeni adresi olmaya hazırlanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 13:51 Güncelleme: 30.10.2025 - 13:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kazankaya Kanyonu doğaseverlerin yeni adresi olmaya hazırlanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Doğal yapısı, tarihi dokusu ve kaya siluetleriyle doğaseverlerin ilgisini çeken kanyonun, Valilik koordinesinde, Orman İşletme Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekiplerince hazırlanan ve 3 etaptan oluşan 'Kazankaya Kanyonu Projesi'nin ilk etabı tamamlandı.

        Çalışmalar kapsamında ilk etabında 1,5 kilometrelik yürüyüş rotasında yer alan ve tamamlanan 400 metresi kaya yüzeyinde kurulan platform ile ulaşılan seyir terası, ziyaretçilere güzel bir manzara izleme fırsatı sunuyor.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce bölgeye bırakılan dağ keçileriyle bütünleşen kanyon, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı olmaya başladı.

        Bölgeye daha fazla turist çekilmesi amacıyla kanyonda yürüme yolları, çadır kamp alanları, seyir terası yapılacak ve tanıtım gezileriyle ziyaretçilerin doğayla iç içe vakit geçirmesi sağlanacak.

        ZİYARETÇİLER COĞRAFYAYI VE KANYONU DAHA YAKINDAN TANIYACAK

        Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kanyonun güzelliğini daha da artırmak için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

        Geçen yıl Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile bölgeye salınan dağ keçilerinin alana tutunup çoğalmaya başladığını ve yavrularının büyüdüğünü ifade eden Özkan, bunun bölgeye güzellik katacağını belirtti.

        Bir yandan doğal çeşitliliği artırırken bir yandan da insanların yürüyüş kolaylığını sağlamak istediklerini dile getiren Özkan, "Ziyaretçilerin coğrafyayı ve kanyonu daha iyi tanımalarını temin etmek üzere düzenlemeler yapıyoruz. Bunlardan birisi de bizim Bakacak Kaya diye ifade ettiğimiz kayalık üzerinde yapılan teras ve o teras alanına ulaşım yollarıydı. İlk etap ihalesini bitirmiştik. İnşallah kısa zamanda ikinci etap ihalesini de gerçekleştireceğiz. Son etapla birlikte alanı insanımızın hem göz önüne hem de kullanımına açmış olacağız" diye konuştu.

        Projeyle doğal dokunun korunacağına dikkati çeken Özkan, şunları kaydetti:

        "Ana amacımız doğal yapıyı bozmadan, en az müdahaleyle oraya ulaşımı, yürümeyi ve gezmeyi kolaylaştıracak yapılar kazandırmak. İlk olarak dağ keçilerinin salımıyla başladığımız proje kapsamında keçiler çoğaldı, çoğalmaya da devam ediyor. Teraslama ve yürüyüş yolları aynı zamanda biyolojik çeşitliliği, dağ keçilerini ve yaban hayatını izleme açısından da önemli. İnşallah etaplar tamamlandığında Kazankaya Kanyonumuz ilimizin önemli değerlerinden biri olarak turizmde yerini alacak."

        "TERAS DA ÇOK GÜZEL OLMUŞ"

        Eşiyle birlikte kanyonu gezmeye gelen ziyaretçilerden Ali Çetinkaya ise gezmeye ve görmeye değer bir yer olduğunu söyledi.

        Herkesin burayı görmesini tavsiye eden Çetinkaya, "Teras da çok güzel olmuş, bölgeye hakim, her tarafı görebiliyorsunuz. Yürüyüş için de ideal bir yer. Bu mevsimde de ayrı bir güzelliğe sahip." dedi.

        Bergizar Çetinkaya ise kanyon gezintisinden keyif aldığını belirtti.

        İlkay Aydıntepe de Yozgatlı olduğunu, işi dolayısıyla Ankara’da yaşadığını ifade ederek, "Kanyonu gezmeye geldim. Manzara sonbaharda daha güzel oluyor. Doğada fotoğraf çekip sosyal medyada paylaşıyorum" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kazankaya Kanyonu
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir: Ölü faylar canlandı!
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir: Ölü faylar canlandı!
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        Çin'den nadir toprak elementleri kısıtlamalarına erteleme
        Çin'den nadir toprak elementleri kısıtlamalarına erteleme
        Melissa Kasırgası vurdu! Can kaybı yükseliyor
        Melissa Kasırgası vurdu! Can kaybı yükseliyor
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        İznik'te tedirgin eden görüntü!
        İznik'te tedirgin eden görüntü!
        Zorbay Küçük suç duyurusunda bulundu: Hesabı açmadım!
        Zorbay Küçük suç duyurusunda bulundu: Hesabı açmadım!
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        Yayalara hız sınırı geliyor!
        Yayalara hız sınırı geliyor!
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Aynı aileden 4 kişi öldü!
        Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Aynı aileden 4 kişi öldü!
        Emekli aylığından kesinti
        Emekli aylığından kesinti
        Yabancıların derbisi!
        Yabancıların derbisi!
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        Nvidia piyasa değeri 5 trilyon doları aşan ilk şirket oldu
        Nvidia piyasa değeri 5 trilyon doları aşan ilk şirket oldu
        Kadınlar bunu erkeklerden çok kullanıyor!
        Kadınlar bunu erkeklerden çok kullanıyor!
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Habertürk Anasayfa