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Ciner Grubu bünyesinde bulunan Kazan Soda, karasal-sucul biyolojik çeşitliliğin korunması ve geliştirilmesi hedefiyle hayata geçirdiği "Biyoçeşitlilik Koruma ve İzleme Projesi" kapsamında 2016'dan beri çalışmalar gerçekleştiriyor.

Bu çerçevede ruhsat alanı ve yakın çevresinde yayılış gösteren bitki ve hayvan varlığı, konusunda uzman akademik ekip tarafından 4 mevsime dayalı yapılan arazi çalışmalarıyla ortaya çıkarıldı.

Detaylı bitki örtüsü araştırmaları neticesinde keşfedilen türlerden 6'sı Türkiye için yerel veya bölgesel yayılışlı endemik tür olarak belirlendi.​​​​​​​

Şirket, kurduğu "Kazan Soda Endemik Bitki Koruma Alanı"nda bulunan habitat ve türleri doğal olarak korurken yerel yayılışlı bazı türleri de bu alana taşıyarak popülasyon güçlendirme çalışmaları yapıyor.

"ÖZEL SEKTÖRDE BİR İLK"

Kazan Soda'da görev yapan Çevre Mühendisi Özge Atlı, "Endemik Bitki Koruma Alanı"na ilişkin bilgi verdi.

Tesisin daha ilk aşamasında ruhsat alanı ve çevresinde yayılış gösteren bitki türlerini tespit ettiklerini belirten Atlı, "Ruhsat alanı ve çevresinde yayılış gösteren bitki ve hayvan türlerinin tespiti ve korunması için uzman hocalarımızla çalıştık." dedi.

Şirketin ruhsat sahasında Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek, doğal habitatında yayılış gösteren endemik bitki türlerini ve habitatlarını korumak için "Kazan Soda Endemik Bitki Koruma Alanı"nı kurduklarını ifade eden Atlı, bu alanın ülkede özel sektör tarafından doğal habitatında endemik bitki türlerini korumak için kurulan ilk alan olduğunu söyledi.

Kurdukları bu alanda 27'si sadece Türkiye'de yayılış gösteren endemik bitki olmak üzere 151 tür olduğuna dikkati çeken Atlı, şöyle konuştu:

"Söz konusu alanda yer alan 6 endemik bitki türü ise sadece bu alan ve yakın bölgeden bilinen nadir bitkilerimiz. Bu bitkilerin nesillerinin devamını sağlamak için yerinde koruma çalışmalarının yanı sıra tohumlarını da uygun zamanlarda toplayarak Türkiye Tohum Gen Bankasına teslim ettik. Ayrıca yine yakın bölgede yayılış gösteren endemik bitkileri de bu alana taşıyarak koruma altına aldık."

"ÖRNEK BİR KORUMA VE FARKINDALIK YARATMA PROJESİ"

Koruma ve izleme çalışmalarının 6 yıldır devam ettiğini, Kazan Soda Endemik Bitki Koruma Alanı'nı ise yaklaşık 2 yılda oluşturduklarını aktaran Atlı, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün yanı sıra üniversitelerle iş birliğine gittiklerini bildirdi.

Yaklaşık 10 dönümlük alanın uzman akademisyen ve öğrencilerle düzenli olarak bakımını gerçekleştirdiklerini vurgulayan Atlı, şunları kaydetti:

"Gölbaşı'na has bir tür olan 'Sevgi Çiçeği'ni endemik bitki alanımıza taşıdık. Tohumlarını hocamız Prof. Dr. Hayri Duman vasıtasıyla alanımıza getirdik, ekim yaptık ve başarılı sonuçlar elde ettik. Tekrar tohumlarını topladık önümüzdeki dönemde daha da artırarak tohumlarını gen bankasına teslim ederek çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Atlı, şirket himayesinde doğal habitatında bir botanik bahçesinin kuruluyor olmasının Türkiye'de örnek bir koruma ve farkındalık yaratma projesi olduğuna işaret ederek, "Aynı zamanda sürdürülebilir koruma ve kullanıma da iyi bir örnektir. Kritik türlerin yerinde korunarak sergileneceği bu alan, türlerin nesillerinin devamı açısından olduğu kadar, bu ve benzeri koruma çalışmalarının yaygınlaştırılması açısından da önemlidir." diye konuştu.