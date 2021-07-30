Kazakistan'dan dostluk ormanı teklifi

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Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Türkiye'de çıkan yangınlarla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Saparbekuly paylaşımında şunları kaydetti: "Kardeş Türkiye’mize geçmiş olsun! Bu zor günde acınız acımızdır. Elbette yüreğimizdeki ateşi söndürmez ancak ilk olarak Manavgat’ta, Bakanlığın istediği kadar alanı üstlenerek Kazakistan-Türkiye Dostluk Ormanı kurmaya ve vakit kaybetmeden yaraların sarılmasına katılmaya hazırız."