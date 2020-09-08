AA

Kazakistan Müzeleri Bilgi Merkezinden yapılan açıklamada, Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesinden bir grup bilim insanının, Doğu Kazakistan eyaletinde gerçekleştirdiği arkeolojik kazı çalışmaları sırasında Sakalar dönemine ait tarihi eserler bulduğu belirtildi.

AA'nın haberine göre bulguların 850 altın parçasından oluştuğu ve bunların atlı geçit töreni için yapıldığı aktarıldı.

Nesnelerin hayvan tarzında yapıldığı belirtilen açıklamada, "Geyik formları, mistik hayvanlar, altın kaplama takılar göz kamaştırıyor. Özellikle büyük kulaklı kaplan-panter şeklinde bir kolye ilgi çekmektedir" ifadesi kullanıldı.

Bulguların Sakaların metal ve döküm becerilerine hakim olduğuna işaret edildi.

Ayrıca höyükten 50 metre mesafede bronz ve altın döküm bulunduğu, üretim teknolojisi, malzeme ve formlara göre altınların milattan önce 5-4. yüzyıllara ait olduğu bilgisine yer verildi.

Tarihi kaynaklara göre, İskitler olarak da bilinen Sakaların, Avrasya steplerinde yaşadığı biliniyor.

1969'da Kazakistan'ın Almatı şehri yakınlarındaki bir kurganda milattan önce 5. yüzyıla ait altın kaplamalı bir Saka askeri zırhı bulunmuş, zırha 'altın elbiseli adam' adı verilmişti.