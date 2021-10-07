Kazadan kurtulan doktora, tutanak hazırlanırken kamyon çarptı

İstanbul'da, TEM otoyolu Büyükçekmece mevkisi Edirne istikametinde ilerleyen İbrahim E.'nin kullandığı 34 CCY 449 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı.

AA'nın haberine göre, kazanın ardından olay yerine gelen polis ekiplerince kaza tespit tutanağı hazırlandığı sırada İbrahim E.'ye hafriyat kamyonu çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, doktor olduğu öğrenilen İbrahim E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İbrahim E.'nin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya karışan hafriyat kamyonu sürücüsü E.G., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.