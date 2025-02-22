Kazada ölen keman sanatçısı Laçin'in organları 3 kişiye can oldu

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesinden mezun olduktan sonra eğitim için İsviçre'ye giden Akyol, kayak yaparken ayağının kırılması nedeniyle geçen ay Mersin'deki ailesinin yanına döndü.

Adnan Menderes Bulvarı'nda 25 Ocak'ta karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaralanan genç sanatçı, tedavi gördüğü MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 6 Şubat'ta yaşamını yitirdi.

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Akyol'un ailesi Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçısı Övül Akyol ile MEÜ ve MDOB'ta bale öğretmenliği yapan Mahmut Akyol nakil bekleyen hastalar için organların bağışlanması kararı aldı.

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Hastanede operasyonla genç sanatçının bağışlanan organları alındı. Akyol'un karaciğeri Malatya'daki, bir böbreği Mersin'deki ve diğer böbreği de Kayseri'deki hastalara nakledildi.

"FİZİKSEL OLARAK ONU YAŞATMANIN TEK YOLU BUYDU"

Anne Övül Akyol, AA muhabirine, yaşadıklarının tarifsiz bir acı olduğunu söyledi.

Laçin'in organlarını bağışlamak için hiç tereddüt etmediklerini dile getiren Akyol, "Fiziksel olarak onu yaşatmanın tek yolu buydu. İnsanların bu konuda çok acı çektiğini de biliyorum, faydamız olsun istedim. Birkaç tane daha evladımız oldu." diye konuştu.

Anne Akyol, kızıyla ilişkilerinin bambaşka olduğunu, onun tüm başarılarıyla gurur duyduğunu belirtti.

Evladıyla dolu dolu 18 yıl geçirdiğini ifade eden Akyol, şunları kaydetti: "Sözün bittiği yerdeyiz, acımız çok büyük. Benim gurur duyabileceğim en büyük şeylerden biri de onun karakteriydi. Çok çalıştı, çabaladı. Geçen sene yaklaşık 8 tane sınava girdi, hepsinde de başarılı oldu. Kızımı Berlin'de girdiği okulda 3 hoca beğendi. Biz İsviçre'deki hocamızı seçtik. İşinizi her zaman severek yaptı, hep daha mükemmel olmak istedi."

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"ONSUZ NE YAPACAĞIZ BİLMİYORUZ"

Baba Mahmut Akyol da Laçin'i yaşatmak ve başka insanlara can olsun diye organlarını bağışladıklarını ifade etti.

Kızları için ayakta kaldıklarını belirten Akyol ,"Laçin'imizi yaşatmak ve başka insanlara can olsun diye organlarını bağışladık. Bu konu açısından içimiz bir nebze de olsa rahat." dedi.

Baba Akyol, metanetli olmaya çalıştıklarını vurgulayarak, her yıl kızları adına sanat etkinlikleri yapacaklarını ifade etti.

Derin üzüntü yaşadıklarını dile getiren Akyol, şu ifadeleri kullandı: "Ne o ne de biz bunu hak etmedik. Ne zorluklarla yetiştirdiğimiz evladımız bizi bırakıp gitti. Onsuz ne yapacağız bilmiyoruz. Allah hiçbir babaya yaşatmasın. Ambulanstan önce olay yerine gittim ve çocuğumu o şekilde gördüm. Tarifi yok. Hayallerimiz vardı. Üniversiteye geçtikten sonra İsviçre'ye yanına gidecektik, konserlerini izleyecektik gururla. İşine girecekti, hayatını kuracaktı, çocukları olacaktı, torunlarımızı sevecektik. Çok üzgünüm. Çok başarılı, çalışkan ve özverili bir çocuktu. Uluslararası birçok ödüle layık görüldü. Büyüğünü küçüğünü bilirdi aynı zamanda çok merhametliydi." OLAY Adnan Menderes Bulvarı'nda 25 Ocak'ta karşıya geçmeye çalışırken İ.H.Ç'nin kullandığı 33 CBR 05 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralanan 18 yaşındaki Laçin Akyol, tedavi gördüğü MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 6 Şubat'ta hayatını kaybetmişti. Kazaya ilişkin soruşturma kapsamında 26 Ocak'ta yakalanıp "ev hapsi" tedbiri uygulanan sürücü İ.H.Ç, cumhuriyet savcılığının talimatıyla yeniden gözaltına alınmış ve savcılık sorgusunun ardından "taksirle öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, MEÜ Devlet Konservatuvarı ve MDOB'un birçok konserinde sahne alan genç kemancı, 2015'te Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda üçüncü olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hediye keman gönderdiği Akyol, 2016'da Brüksel'de düzenlenen Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda ikincilik ödülü almıştı.