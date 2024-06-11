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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kaza yaptı! Olay yerinden kaçtı! Bir ceset bulundu - Sivas haberleri | Son dakika haberleri

        Kaza yaptı! Olay yerinden kaçtı! Bir ceset bulundu!

        Sivas'ta, 26 yaşındaki E.K., 27 Mayıs'ta karıştığı kazanın ardından ortadan kayboldu. AFAD ve Jandarma tarafından arama çalışması başlatıldı. Bugün, Gemerek ilçesinde bir çoban tarafından arazide, vücut bütünlüğü bozulmuş bir erkek cesedi bulundu. E.K.'nin olabileceği değerlendiriliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 15:14 Güncelleme: 11.06.2024 - 15:14
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        Kaza yaptı! Olay yerinden kaçtı! Bir ceset bulundu!
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        Sivas'ta E.K, otomobiliyle 27 Mayıs'ta Sızır beldesi yakınlarında bariyerlere çarpmış, kazada otomobilde bulunan S.Ç. yaralanmıştı.

        KENDİSİNDEN HABER ALINAMADI

        AA'da yer alan habere göre kazanın ardından olay yerinden ayrılan E.K'den (26) bir daha haber alamayan yakınlarının durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirmesiyle bölgede AFAD ve jandarma ekiplerince arama çalışması başlatılmıştı.

        VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜ BOZULMUŞ OLARAK BULUNDU

        Dendil köyü yakınlarında hayvanlarını otlatan çoban, vücut bütünlüğü bozulmuş erkek cesedi buldu. Bilgi verilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

        KİMLİK TESPİT ÇALIŞMASI YAPILACAK

        Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından ceset, Gemerek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yabani hayvanlar tarafından parçalandığı düşünülen cesedin kimliğinin tespiti için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

        CANSIZ BEDEN E.K.'YE Mİ AİT?

        Bu arada cesedin, 27 Mayıs'ta ilçede karıştığı trafik kazasının ardından olay yerinden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan E.K'ye ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

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