Kaza yaptı! Olay yerinden kaçtı! Bir ceset bulundu!

Sivas'ta E.K, otomobiliyle 27 Mayıs'ta Sızır beldesi yakınlarında bariyerlere çarpmış, kazada otomobilde bulunan S.Ç. yaralanmıştı.

AA'da yer alan habere göre kazanın ardından olay yerinden ayrılan E.K'den (26) bir daha haber alamayan yakınlarının durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirmesiyle bölgede AFAD ve jandarma ekiplerince arama çalışması başlatılmıştı.

KİMLİK TESPİT ÇALIŞMASI YAPILACAK

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından ceset, Gemerek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yabani hayvanlar tarafından parçalandığı düşünülen cesedin kimliğinin tespiti için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

CANSIZ BEDEN E.K.'YE Mİ AİT?

Bu arada cesedin, 27 Mayıs'ta ilçede karıştığı trafik kazasının ardından olay yerinden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan E.K'ye ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.